Phóng viên Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam gần như không chạm được bóng”

Ở vòng tứ kết giải U20 nữ châu Á, U20 nữ Việt Nam dù nỗ lực song vẫn thua đậm Nhật Bản 0-4. Kết quả này khiến U20 nữ Việt Nam bị loại khỏi đấu trường châu lục, trong khi Nhật Bản cũng chính thức đoạt vé dự World Cup.

Trận đấu này đã thu hút nhiều bình luận từ truyền thông Trung Quốc, đặc biệt khi Nhật Bản chính là đối thủ của U20 nữ Trung Quốc tại bán kết.

Khi bình luận về trận đấu, phóng viên của trang Sohu cho rằng trình độ của U20 nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn so với Nhật Bản, và nhiều thời điểm các cầu thủ Việt Nam gần như không thể chạm bóng.

“Một trận bóng đá với tỷ lệ kiểm soát bóng 92% so với 8% và 22 cú sút so với 0 nghe có vẻ là một trận đấu dễ dàng, phải không? Nhưng đó chính xác là khung cảnh của trận tứ kết Cúp bóng đá nữ U20 châu Á đêm qua.

Trong trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam, đội tuyển U20 nữ Việt Nam không có nổi một cú sút trúng khung thành nào trong suốt 90 phút. Bóng hầu như không rời khỏi chân các cầu thủ Nhật Bản, họ chuyền bóng qua lại ở phần sân đối phương, khiến các cầu thủ Việt Nam phải vất vả chống đỡ. Toàn bộ trận đấu trở thành một bài tập huấn luyện tấn công và phòng thủ.

Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội với 81% so với 19% của đối thủ; họ có 22 cú sút về phía khung thành, trong khi đối thủ không có cú sút nào; và họ có 9 cú sút trúng đích, một lần nữa, đối thủ không có cú sút nào. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn, ở một thời điểm trong trận đấu, tỷ lệ kiểm soát bóng của Nhật Bản đạt mức đáng kinh ngạc 92%. Điều này có nghĩa là U20 nữ Việt Nam hầu như không chạm được bóng” – phóng viên của Sohu bình luận.

U20 nữ Nhật Bản quá mạnh trước U20 nữ Việt Nam.

Phóng viên của Sohu cũng lo lắng cho U20 nữ Trung Quốc khi họ phải gặp một đội mạnh như Nhật Bản:

“Ưu thế áp đảo này không chỉ đơn thuần là "chiến thắng"; nó giống như một màn trình diễn toàn diện của một hệ thống chiến thuật. Đội tuyển Nhật Bản chơi với nhịp độ thong thả, chuyền bóng chính xác, bố trí đội hình liền mạch và kiểm soát hoàn toàn mọi nhịp điệu của trận đấu. Sau khi dẫn trước với tỷ số cách biệt, họ thậm chí còn bắt đầu xoay vòng đội hình để tiết kiệm sức lực cho những trận đấu khó khăn sắp tới.

Khác với Nhật Bản, trận đấu của U20 nữ Trung Quốc lại diễn ra vô cùng căng thẳng. Đối đầu với một đội Uzbekistan tương đối yếu, U20 nữ Trung Quốc, dù đã dẫn trước với tỷ số 2-0 khá thoải mái, vẫn bộc lộ những điểm yếu về khả năng tập trung và sự ổn định trong phòng ngự. Suốt hiệp hai, họ tỏ ra khá thụ động.

Ngược lại, đối thủ của chúng ta ở bán kết, Nhật Bản, lại thể hiện một đẳng cấp ổn định và áp đảo khác hẳn khi chạm trán U20 nữ Việt Nam”.

Trong khi đó, một phương tiện truyền thông khác, trang Sina lại đăng một bài viết, cho rằng việc U20 nữ Trung Quốc tiến vào bán kết (qua đó giành vé dự World Cup) một phần xuất phát từ may mắn ở kết quả bốc thăm, khi họ nằm chung bảng với Việt Nam và Thái Lan.

Sina bình luận: “Đội tuyển U20 nữ Trung Quốc đã trở lại World Cup U20 sau tám năm, một kết quả được cho là nhờ vào lợi thế bốc thăm và sự gia tăng sức mạnh…

Giải châu Á năm nay mang lại nhiều lợi thế cho U20 nữ Trung Quốc. Thứ nhất, Giải vô địch bóng đá nữ U20 châu Á đã mở rộng từ 8 lên 12 đội, giảm bớt áp lực cho Trung Quốc trong việc vượt qua vòng bảng. Hơn nữa, Trung Quốc có một nhánh đấu thuận lợi, khi nằm cùng bảng với Thái Lan, đội yếu nhất ở nhóm 1, và tránh được những cường quốc truyền thống như Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc ở vòng bảng.

Tất nhiên, việc Trung Quốc trở lại World Cup không chỉ nhờ may mắn; sức mạnh của họ cũng đã được cải thiện. Nhiều cầu thủ đủ điều kiện tham dự đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia…”.

Truyền thông Trung Quốc bình luận khá nhiều về trận đấu của U20 nữ Việt Nam gặp Nhật Bản.

Trước đó, trang 163 của Trung Quốc vẫn dành sự động viên cho U20 nữ Việt Nam. Theo 163, việc lọt vào tứ kết giải châu lục cũng là một thành công với U20 nữ Việt Nam.

“Việc đội tuyển U20 nữ Việt Nam tiến vào tứ kết đã là một thành tích đáng kể. Họ đã thua cả Trung Quốc và Thái Lan ở vòng bảng, những đã giành được chiến thắng sít sao 1-0 trước Bangladesh ở vòng đấu cuối cùng, qua đó giành vé vào tứ kết nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đối đầu với một đội tuyển Nhật Bản quá mạnh, thất bại phần nào đã được dự đoán trước; việc thi đấu trọn vẹn cả trận đấu đã là một thành tích đáng khen ngợi với U20 nữ Việt Nam”.