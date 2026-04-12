Báo Trung Quốc: “Ai mà ngờ được Nhật Bản lại thắng tuyển Việt Nam theo cách như thế”

Ngày 11/4, tuyển U20 nữ Việt Nam đã chạm trán Nhật Bản trong trận tứ kết giải U20 nữ châu Á. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng bởi đội thắng sẽ giành vé dự World Cup. Đáng tiếc là với sự chênh lệch trình độ, các cô gái Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-4.

Sau trận, một số trang của Trung Quốc đã bình luận về cách mà tuyển U20 nữ Nhật Bản đã đánh bại U20 nữ Việt Nam với cảm giác bất ngờ. Trang 163 đặt dòng tít: “Nhật Bản đã hạ đối thủ với tỷ số 4-0, với 22 cú sút trúng khung thành, để tiến vào vòng tiếp theo và sẽ chờ đón Trung Quốc ở bán kết”.

Trang 163 bình luận: “Ai mà ngờ được rằng đội tuyển bóng đá nữ U20 Nhật Bản lại hoàn toàn áp đảo đội tuyển Việt Nam trong trận đấu loại trực tiếp này, không cho họ có nổi một cú sút nào về phía khung thành trong suốt cả trận đấu?

Trong trận đấu này, đội tuyển U20 nữ Nhật Bản đã không cho đối thủ một cơ hội nào để thở. Phút thứ 18, Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước. Không ai ngờ rằng chỉ trong vài phút bù giờ của hiệp một, Nhật Bản lại bất ngờ thể hiện sức mạnh của mình, với hai bàn thắng liên tiếp, nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp và hoàn toàn làm tan vỡ tinh thần của U20 nữ Việt Nam. Sau đó, Nhật Bản còn ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-0.

Những con số thống kê thậm chí còn ấn tượng hơn: Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội với 81% và tung ra 22 cú sút, trong đó có 9 cú sút trúng đích, trong khi Việt Nam không có nổi một cú sút nào trong suốt trận đấu, hoàn toàn bị gây sức ép và thậm chí gặp khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm đối phương. Cần lưu ý rằng đây là vòng đấu loại trực tiếp của Asian Cup; sự áp đảo như vậy nói lên rất nhiều điều về sức mạnh của Nhật Bản”.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng với những thống kê của trận đấu.

Trang 163 còn đăng một bài viết khác, đưa ra bình luận tỏ ra ngạc nhiên trước các con số thống kê xung quanh trận đấu:

“Trận đấu này diễn ra giữa đội nhất bảng C Nhật Bản và đội ba bảng A Việt Nam. Ai cũng dự đoán đây sẽ là một trận đấu một chiều, nhưng sự chênh lệch trình độ kỹ thuật lại ngoài dự đoán. Cuối cùng, Nhật Bản giành chiến thắng 4-0, qua đó giành vé vào bán kết Asian Cup.

Những số liệu thống kê cuối cùng đủ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Đội tuyển nữ Nhật Bản tung ra 22 cú sút, trong đó có 9 cú sút trúng đích, trong khi đội tuyển U20 nữ Việt Nam không có nổi một cú sút nào. Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội với 81%, khiến Việt Nam hầu như không có cơ hội tấn công. Sự chênh lệch lớn như vậy thực sự hiếm thấy ở vòng đấu loại trực tiếp”.

Báo Trung Quốc thừa nhận sự vượt trội của Nhật Bản, nhưng cũng cho rằng U20 nữ Việt Nam đã rất thành công khi lọt vao tứ kết giải châu Á.

Dù vậy, trang 163 cũng cho rằng việc lọt vào tứ kết giải châu Á cũng là một thành công đáng khen ngợi với U20 nữ Việt Nam:

“Việc đội tuyển U20 nữ Việt Nam tiến vào tứ kết đã là một thành tích đáng kể. Họ đã thua cả Trung Quốc và Thái Lan ở vòng bảng, những đã giành được chiến thắng sít sao 1-0 trước Bangladesh ở vòng đấu cuối cùng, qua đó giành vé vào tứ kết nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đối đầu với một đội tuyển Nhật Bản quá mạnh, thất bại phần nào đã được dự đoán trước; việc thi đấu trọn vẹn cả trận đấu đã là một thành tích đáng khen ngợi với U20 nữ Việt Nam”.



