Iran nói đề xuất 15 điểm của Mỹ là 'phi thực tế, phi logic và quá đáng'

DIỄM CHÂU/VTC News |

Iran gọi đề xuất của Mỹ là “phi thực tế”, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump cho rằng Iran đã chấp nhận một phần yêu cầu của Washington.

Iran cho biết đã nhận được các thông điệp qua trung gian cho thấy Mỹ sẵn sàng đàm phán, song đánh giá các đề xuất của Washington là “phi thực tế, phi logic và quá đáng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố ngày 30/3.

Ông Baghaei nhấn mạnh Iran hoan nghênh các nỗ lực hòa bình từ các quốc gia trong khu vực, nhưng cần có “cái nhìn thực tế” về diễn biến hiện nay. “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đang chịu sự tấn công quân sự, do đó toàn bộ nỗ lực tập trung vào tự vệ ”, ông cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã “chấp nhận” phần lớn trong số 15 yêu cầu mà Washington đưa ra nhằm chấm dứt xung đột, dù chưa rõ hai bên có đang đàm phán hay không. Tuy nhiên, Tehran công khai bác bỏ danh sách này và đưa ra 5 điều kiện đáp trả, trong đó có yêu cầu duy trì chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Chuẩn tướng Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, khẳng định Iran “không khởi xướng chiến sự, nhưng sẽ quyết định cách thức kết thúc bất kỳ cuộc xung đột nào nếu bị tấn công”.

Ông Zolfaqari chỉ trích chính sách của Mỹ đã góp phần gây bất ổn khu vực và toàn cầu, đồng thời cho rằng các hành động này đã kích hoạt làn sóng biểu tình trong nội bộ nước Mỹ và nhiều nơi khác, phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng của công chúng về hậu quả và tương lai bất định của các cuộc xung đột.

Theo ông, những “tính toán sai lầm và sự kiêu ngạo” của giới lãnh đạo Mỹ không chỉ không phục vụ lợi ích của Washington mà còn làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.

Ông cũng cho rằng dù phối hợp với Israel tiến hành các hành động quân sự, Mỹ nhận thức được việc không thể giành ưu thế trước năng lực quân sự và sự đoàn kết của Iran, từ đó phải tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia khác để chấm dứt xung đột, hãng thông tấn WANA của Iran đưa tin ngày 30/1.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Lý do khiến bạn không hạnh phúc – không phải tiền bạc, mà là thứ dùng mỗi ngày
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

00:56
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

01:27
Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

00:47
