Truyền thông Mỹ tuyên bố Nga đang cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho Iran thông qua một tuyến đường bí mật trên biển Caspi.

Theo hãng tin Mỹ NBC News, Nga đang cung cấp chất nổ và máy bay không người lái (UAV) cho Iran để tăng cường kho tên lửa và máy bay không người lái của nước này sử dụng trong cuộc chiến với Mỹ.

Tờ báo này cũng lưu ý một tuyến đường bí mật trên biển Caspi đang được sử dụng cho mục đích này.

“Theo một tài liệu của chính phủ châu Âu mà NBC News tiếp cận và được một quan chức phương Tây xác nhận, Nga đang cung cấp cho Iran các linh kiện máy bay không người lái, đạn dược và thuốc nổ TNT qua Biển Caspi, giúp Iran bổ sung nguồn cung bị mất do các cuộc không kích của Mỹ và Israel”, NBC News nêu rõ.

Các phương tiện truyền thông phương Tây gần đây cũng thường xuyên đưa tin Iran đang khôi phục các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel với tốc độ kỷ lục.

Điều này rõ ràng là cũng có liên quan đến hoạt động tiếp tế của Nga cho Iran thông qua tuyến “đường mòn trên biển Caspi”.

Những báo cáo này nhấn mạnh chính quyền Iran đang nỗ lực chuẩn bị cho một vòng leo thang chiến sự mới trong khu vực Trung Đông, khi các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc bởi Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ.

Hơn nữa, các phương tiện truyền thông Mỹ hôm 17/8 còn đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể phá vỡ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ và phát động một làn sóng tấn công mới.

IRGC cũng vạch kế hoạch để những cuộc tấn công này có thể lan rộng sang một số quốc gia Trung Đông, nhằm uy hiếp các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là trong bối cảnh kho vũ khí của Lầu Năm Góc bị suy giảm đáng kể, Mỹ đã từ bỏ chiến dịch ném bom và quay sang áp dụng chiến lược bóp nghẹt kinh tế đối với Iran, với niềm tin nền kinh tế sẽ là điểm yếu chí mạng đối với Iran.

Chính quyền Iran thừa nhận một phần rằng thiệt hại từ lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ là khá nghiêm trọng, nhưng các quan chức Iran nhấn mạnh nước này có đủ phương tiện để gây áp lực bất đối xứng lên Mỹ.

Iran hiện đang đe dọa đối thủ bằng việc leo thang quân sự, nhấn mạnh rằng họ không còn có ý định dung thứ cho hành động bóp nghẹt kinh tế của Mỹ, giống như trong quá khứ.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump và ê-kíp của ông thường xuyên tuyên bố tình hình trong khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, nhưng rõ ràng Nhà Trắng giờ đây sẽ phải cân nhắc cách ứng phó với những lời đe dọa về khả năng tiếp tục các hành động quân sự từ Iran.

Trong bối cảnh đó, thông tin được tiết lộ về “tuyến đường mòn trên biển Caspi” có thể sẽ khiến Lầu Năm Góc phải lưu ý và có hành động chặt đứt hoạt động tiếp tế từ Nga sang Iran.