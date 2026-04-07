Iran nghi chiến dịch giải cứu phi công Mỹ là vỏ bọc để 'chiếm uranium làm giàu'

Phát biểu ngày 6/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, có nhiều câu hỏi và điều chưa chắc chắn về chiến dịch của Mỹ.

“Khu vực nơi sĩ quan Mỹ mất tích là ở Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad, cách rất xa khu vực mà lực lượng Mỹ dự định đổ bộ ở miền trung Iran”, ông Baqaei nói. “Không nên loại trừ khả năng đây là một chiến dịch đánh lừa để chiếm uranium làm giàu”.

Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó ngày 3/4, hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ đã phải nhảy dù thoát hiểm sau khi máy bay trúng đòn tấn công từ Iran.

Phi công được giải cứu ngay sau đó, trong khi sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí vẫn mất tích, buộc quân đội Mỹ phải triển khai chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp. Chiến dịch đã thành công sau 2 ngày, và sĩ quan bị thương đã được đưa đến Kuwait để điều trị y tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là chiến dịch cứu hộ "táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ".

Hồi cuối tháng 3, có thông tin cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc tiến hành một chiến dịch quân sự để thu giữ khoảng 450 kg uranium từ Iran. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, có thể yêu cầu lực lượng Mỹ phải đóng quân ở Iran nhiều ngày hoặc lâu hơn.

Theo các quan chức Mỹ, uranium của Iran được cho là đang được cất giữ tại các địa điểm quan trọng, bao gồm một đường hầm ngầm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan và một kho chứa tại Natanz.

Tuy nhiên, Mỹ có thể tránh được chiến dịch này nếu Iran đồng ý giao nộp uranium thông qua một thỏa thuận đàm phán, vì Washington trước đây đã thu hồi uranium làm giàu từ các quốc gia khác thông qua các hoạt động phối hợp.



