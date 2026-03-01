Iran muốn thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

“Một chế độ mới cho eo biển Hormuz” sẽ được thiết lập sau khi chiến tranh kết thúc, một nguồn tin từ Iran cho hay.

Iran muốn thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Iran đang xem xét đề xuất thu phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, một nghị sĩ cho biết hôm 19/3, một nỗ lực nhằm kiếm tiền từ sự kiểm soát mới của Tehran đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Eo biển Hormuz là nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng toàn cầu.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, Tehran đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển đối với các tàu thuyền mà họ cho là có liên hệ với các đối thủ trong chiến tranh và các đồng minh của họ.

Theo Hãng thông tấn Sinh viên Iran, nghị sĩ này cho biết quốc hội đang xem xét một dự luật theo đó các quốc gia sử dụng eo biển để vận chuyển hàng hóa, vận chuyển năng lượng và cung cấp thực phẩm sẽ phải trả phí và thuế cho Iran.

Một cố vấn của nhà lãnh đạo tối cao Iran cho biết "một chế độ mới cho eo biển Hormuz" sẽ được thiết lập sau khi chiến tranh kết thúc, cho phép Tehran áp dụng các hạn chế hàng hải đối với các quốc gia đã trừng phạt họ.

Theo hãng tin Mehr, Mohammad Mokhber cho biết hôm 19/3: "Bằng cách tận dụng vị trí chiến lược của eo biển Hormuz, chúng ta có thể trừng phạt (phương Tây) và ngăn chặn tàu thuyền của họ đi qua tuyến đường thủy này".

Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

