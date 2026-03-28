Iran mở lối cho tàu của một quốc gia Đông Nam Á qua Hormuz: Tín hiệu tích cực cho giao thương khu vực

Hữu Bách |

Theo thông báo của Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim, Iran sẽ cho phép các tàu của Malaysia đi qua eo biển Hormuz.

Trong một bài phát biểu truyền hình, ông cảm ơn Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, vì đã cho phép các tàu Malaysia đi qua. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tàu Malaysia sẽ được phép đi qua eo biển. Bộ Ngoại giao Malaysia chưa phản hồi yêu cầu bình luận và chính phủ Iran cũng chưa xác nhận chính thức thỏa thuận này.

Trước đó, Tehran từng cho biết các tàu không liên quan tới Israel hoặc Mỹ sẽ được phép lưu thông qua Hormuz – tuyến hẹp vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí toàn cầu.

Dù Malaysia là nước sản xuất dầu, quốc gia này vẫn nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, với gần một nửa nguồn cung phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết, dù được tạm hoãn nguy cơ gián đoạn, chính phủ vẫn lên kế hoạch ứng phó với tình hình năng lượng biến động.

Ông kêu gọi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm chính sách làm việc từ xa, tương tự thời kỳ Covid-19.

Chi phí trợ giá nhiên liệu tăng gấp bốn lần trong chưa đầy một tuần đã khiến chính phủ quyết định giảm mức trợ giá cho loại xăng phổ biến từ tháng sau, nhưng vẫn giữ giá bán lẻ ổn định ở khoảng 50 cent/lít.

Theo các chuyên gia, Malaysia đang điều chỉnh nhu cầu năng lượng để tránh khủng hoảng sâu hơn, mặc dù chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng như một số nước láng giềng.

Thủ tướng Anwar cũng nhấn mạnh rằng có những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề hơn, nhưng điều đó không có nghĩa Malaysia tránh được tất cả các tác động từ khủng hoảng năng lượng.

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

