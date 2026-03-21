Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ Sáu (20/3) cho biết, cuộc tấn công mới được thực hiện phối hợp bởi hải quân và đơn vị không quân của lực lượng tinh nhuệ để trả thù cho cái chết người phát ngôn IRGC, tướng Ali Mohammad Naeini.

Thông báo cho biết thêm, vụ tập kích đã triển khai các loại tên lửa đa đầu đạn như Qadr và Khorramshahr-4, tấn công khoảng 25 mục tiêu tại Haifa và Tel Aviv, đồng thời làm gián đoạn hệ thống phòng không của Israel.

Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái trong đợt trả đũa thứ 68.

Bên cạnh đó, lực lượng máy bay không người lái của IRGC đã phóng hàng chục máy bay nhằm vào một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Hải quân IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công vào 6 địa điểm hậu cần tại căn cứ Al-Ahad bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái, phá hủy hoàn toàn một số thiết bị của hệ thống radar Patriot. Một căn cứ không quân tại Bahrain cũng được cho là bị ảnh hưởng.

IRGC đồng thời kêu gọi các tàu hoạt động tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman báo cáo các hoạt động khả nghi để lực lượng này xử lý kịp thời.

"Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thông báo cho các tàu hiện diện ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman báo cáo bất kỳ trường hợp khả nghi nào trên biển qua kênh 16 cho một trong các trạm của Hải quân để điều tra và xử lý ngay lập tức", IRGC nêu rõ.

Tuyên bố IRGC nhấn mạnh, eo biển Hormuz vẫn hoàn toàn đóng cửa đối với Mỹ, Israel và các đồng minh, theo chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, cũng ca ngợi cuộc tấn công lịch sử nhằm vào máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, cho rằng sự kiện này đã làm lung lay hình ảnh 'bất khả chiến bại' của quân đội Mỹ.

"Chiếc F-35 không chỉ là một máy bay chiến đấu, nó còn là một tượng đài cho sự bất khả chiến bại của quân đội Mỹ; một biểu tượng được cho là vô hình trước mọi con mắt và vượt trội hơn mọi sức mạnh. Biểu tượng này đã bị xóa bỏ lần đầu tiên trên thế giới", ông viết trên mạng xã hội X.