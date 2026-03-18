Iran lần đầu tung tên lửa Haj Qassem, đe dọa cho Israel "hối tiếc" vì sát hại ông Larijani

Thu Hương |

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ sau vụ ông Ali Larijani bị ám sát, đồng thời phóng tên lửa vào Israel và lần đầu triển khai Haj Qassem.

Kênh truyền hình TRT World ngày 18-3 đưa tin Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami tuyên bố phản ứng của Tehran đối với vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani sẽ "mang tính quyết định và khiến đối phương phải hối tiếc".

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận ông Larijani đã tử vong cùng con trai và các vệ sĩ sau cuộc không kích của Israel.

Sinh năm 1957 tại Najaf (Iraq), ông Ali Larijani là chính trị gia kỳ cựu, từng giữ nhiều chức vụ then chốt trong bộ máy an ninh, truyền thông nhà nước và nghị viện Iran suốt bốn thập kỷ qua.

Cùng ngày 18-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã phóng tên lửa vào khu vực trung tâm Israel "để trả thù cho máu của liệt sĩ Ali Larijani và các cộng sự".

Iran dọa đáp trả “đáng tiếc” vụ ám sát quan chức cấp cao; lần đầu tung tên lửa "Haj Qassem" - Ảnh 1.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Ảnh: AP.

Song song với các tuyên bố chính trị, theo kênh Press TV, vào ngày 17-3, IRGC thông báo thực hiện đợt tấn công thứ 59 thuộc chiến dịch "Lời hứa chân thực 4" mang mật danh "Ya Heidar Karrar".

Trong đợt này, Iran lần đầu tiên đưa vào sử dụng tên lửa tiên tiến "Haj Qassem", kết hợp cùng máy bay không người lái tự sát và các dòng tên lửa chính xác cao như Ghadr, Emad và Fattah. Các mũi tấn công đã nhắm trực tiếp vào các vị trí chiến lược tại Beit Shemesh, Tel Aviv và Jerusalem (al-Quds).

Đồng thời, hỏa lực của IRGC cũng tấn công hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực bao gồm Al Udeid, Ali Al Salem, Fujairah, Sheikh Isa và Erbil. IRGC tuyên bố đây là "giai đoạn mới của những đòn giáng mạnh mẽ và hiệu quả" trên khắp khu vực nhằm vào liên quân Mỹ - Israel.

Tên lửa Iran nghi mang đầu đạn chùm tấn công miền Trung Israel. Clip: X.

Iran dọa đáp trả “đáng tiếc” vụ ám sát quan chức cấp cao; lần đầu tung tên lửa "Haj Qassem" - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ video do IRGC công bố ghi lại thời điểm Iran phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ - Israel trong đợt tấn công thứ 59 của chiến dịch “Lời hứa chân thực 4” ngày 17-3. Ảnh: Press TV

