Iran làm điều đặc biệt ở Hormuz, ông Donald Trump lại lên tiếng đe dọa

Hải Hưng |

Iran đã cho 2 tàu container siêu lớn có xuất xứ Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược Hormuz hôm 30-3.

Thông tin do nền tảng MarineTraffic công bố trên mạng xã hội X khẳng định cả 2 tàu này đều thuộc sở hữu của tập đoàn vận tải biển quốc doanh Trung Quốc COSCO Shipping.

MarineTraffic nhận định "đây là lần đầu tiên một hãng vận tải container lớn được xác nhận đã đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Iran bùng phát hôm 28-2, cho thấy điều kiện lưu thông thương mại tại khu vực có thể đang dần chuyển biến".

Diễn biến này có phần bất ngờ bởi vào ngày 27-3, ba tàu có liên quan đến Trung Quốc đã phải hủy hành trình qua eo biển Hormuz sau cảnh báo từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tàu chở hàng container mang cờ Trung Quốc rời cảng. Ảnh: Fox News

Các tàu phải quay đầu nói trên gồm CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean thuộc COSCO Shipping cùng tàu Lotus Rising thuộc sở hữu Hồng Kông (Trung Quốc), theo Fox Business.

Nour News dẫn tuyên bố từ IRGC nói rằng 3 tàu "đã vi phạm quy định của Iran về việc cấm lưu thông tới và rời khỏi các quốc gia bị xem là ủng hộ Mỹ và Israel.

"Chúng tôi chỉ cho các tàu có giấy phép được qua eo biển Hormuz. Vì thế, khi nhận được cảnh báo, các tàu đã buộc phải quay đầu" – tuyên bố từ IRGC nêu rõ.

Có thông tin cho rằng các thủy thủ trên tàu CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean đã phát tín hiệu cho IRGC rằng họ đến từ Trung Quốc nhưng vẫn không được ưu ái. Trung Quốc, Nga được xem như những đồng minh thân cận của Iran.

Chuyên trang thông tin hàng hải Lloyd’s List cho rằng các tàu của COSCO dường như đã ghé các cảng Jebel Ali, Khalifa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cảng Dammam của Ả Rập Saudi - những quốc gia bị xem "thù địch" với Iran kể từ cuối tháng 2.

Các nhà phân tích nhận định những con tàu này có thể không có đầy đủ giấy tờ hoặc giấy phép cần thiết để đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiếm 20% lưu lượng dầu mỏ thế giới.

Ông Donald Trump lại đe dọa

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy khử mặn của Iran nếu chính quyền Tehran không đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và mở lại eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các bên đàm phán đã tiến rất gần tới một thỏa thuận nhưng cũng cảnh báo sẽ “xóa sổ hoàn toàn” cơ sở hạ tầng của Iran nếu đàm phán vẫn bế tắc.
Các nhà máy khử mặn có vai trò sống còn đối với nguồn cung tại các quốc gia trên khắp vùng Vịnh.
“Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc với chính quyền mới, hợp lý hơn để chấm dứt các chiến dịch quân sự tại Iran” – Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social.
“Đã đạt được tiến triển lớn nhưng nếu vì bất kỳ lý do nào phá vỡ tiến trình và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức ‘mở cửa cho hoạt động kinh doanh’, chúng tôi sẽ xóa sổ tất cả nhà máy phát điện của họ, các giếng dầu và đảo Kharg và có thể cả toàn bộ các nhà máy khử mặn. Đây là những mục tiêu mà cho tới nay chúng tôi cố ý chưa ‘đụng tới’” - chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

01:16
