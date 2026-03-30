Thông tin do nền tảng MarineTraffic công bố trên mạng xã hội X khẳng định cả 2 tàu này đều thuộc sở hữu của tập đoàn vận tải biển quốc doanh Trung Quốc COSCO Shipping.

MarineTraffic nhận định "đây là lần đầu tiên một hãng vận tải container lớn được xác nhận đã đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Iran bùng phát hôm 28-2, cho thấy điều kiện lưu thông thương mại tại khu vực có thể đang dần chuyển biến".

Diễn biến này có phần bất ngờ bởi vào ngày 27-3, ba tàu có liên quan đến Trung Quốc đã phải hủy hành trình qua eo biển Hormuz sau cảnh báo từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tàu chở hàng container mang cờ Trung Quốc rời cảng. Ảnh: Fox News

Các tàu phải quay đầu nói trên gồm CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean thuộc COSCO Shipping cùng tàu Lotus Rising thuộc sở hữu Hồng Kông (Trung Quốc), theo Fox Business.

Nour News dẫn tuyên bố từ IRGC nói rằng 3 tàu "đã vi phạm quy định của Iran về việc cấm lưu thông tới và rời khỏi các quốc gia bị xem là ủng hộ Mỹ và Israel.

"Chúng tôi chỉ cho các tàu có giấy phép được qua eo biển Hormuz. Vì thế, khi nhận được cảnh báo, các tàu đã buộc phải quay đầu" – tuyên bố từ IRGC nêu rõ.

Có thông tin cho rằng các thủy thủ trên tàu CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean đã phát tín hiệu cho IRGC rằng họ đến từ Trung Quốc nhưng vẫn không được ưu ái. Trung Quốc, Nga được xem như những đồng minh thân cận của Iran.

Chuyên trang thông tin hàng hải Lloyd’s List cho rằng các tàu của COSCO dường như đã ghé các cảng Jebel Ali, Khalifa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cảng Dammam của Ả Rập Saudi - những quốc gia bị xem "thù địch" với Iran kể từ cuối tháng 2.

Các nhà phân tích nhận định những con tàu này có thể không có đầy đủ giấy tờ hoặc giấy phép cần thiết để đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiếm 20% lưu lượng dầu mỏ thế giới.