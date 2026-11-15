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Iran khiến Mỹ tính lại kế hoạch giảm quân ở châu Âu

Duy Khánh
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Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cắt giảm khoảng 5.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu, thấp hơn nhiều so với mức 25.000 quân mà các đồng minh từng lo ngại.

Mỹ xem xét điều chỉnh quân số tại châu Âu Trước tình hình Iran căng thẳng - Ảnh 1.

Các quân nhân Mỹ diễu hành tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở miền đông Romania. (Ảnh: AP)

Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, chính quyền Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ thu hẹp kế hoạch cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu, nơi hiện có khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đồn trú.

Trước đó, các đồng minh châu Âu lo ngại Mỹ có thể rút tới 25.000 quân. Tuy nhiên, Washington hiện nghiêng về phương án cắt giảm ít hơn, một phần do đánh giá tích cực về việc các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng.

Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng nhận ra mức độ phụ thuộc của quân đội Mỹ vào các lực lượng đồn trú tại châu Âu khi tiến hành các hoạt động quân sự ở Trung Đông, trong khi cuộc xung đột Iran vẫn chưa kết thúc.

Quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Trump, người nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không hỗ trợ Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran.

Phần lớn lực lượng Mỹ dự định cắt giảm là tại Đức, nơi tập trung nhiều lính đồn trú nhất châu Âu.

Trong khi đó, sườn phía đông của NATO sẽ được tăng cường. Một số quốc gia có chung đường biên giới với Nga đã đề nghị chi trả một phần chi phí liên quan.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, quá trình rà soát vẫn đang diễn ra và chưa có thêm thông tin chính thức để công bố.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby dự kiến trình báo cáo về thay đổi lực lượng lên Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Sau đó, Bộ trưởng Hegseth dự kiến trình kiến nghị cuối cùng lên Tổng thống Trump vào ngày 1/12.

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran, các cơ sở quân sự của Mỹ tại châu Âu đã chứng tỏ giá trị chiến lược, bất chấp những căng thẳng giữa Mỹ và các nước châu Âu trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Washington vào giữa tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng Mỹ đang xem xét vấn đề này hoàn toàn dựa trên lợi ích của mình.

"Đôi khi người ta nói Mỹ hiện diện ở châu Âu là để mang lại lợi ích cho châu Âu. Nhưng tôi cho rằng thực tế là Mỹ ở châu Âu vì điều đó có lợi cho Mỹ", ông Streeting nói.

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể sẽ hạn chế khả năng ông Trump thực hiện các đợt cắt giảm quân số quy mô lớn.

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