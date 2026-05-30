Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran hôm thứ Sáu (29/5) cho biết, Tehran không có kế hoạch đưa uranium được làm giàu cao ra khỏi nước này.

"Chúng tôi không có kế hoạch đưa uranium được làm giàu cao ra khỏi đất nước. Chúng tôi không có ý định chuyển giao uranium đã được làm giàu của mình cho các nước thứ ba, các bên trung gian, hoặc bất kỳ nơi nào khác", ông nói.

Trước đó, ông Azizi nhắc lại lập trường của Iran, cho biết Tehran sẽ không lùi bước trước những tuyên bố của Mỹ khỏi các lằn ranh đỏ của mình, bao gồm: Quyền làm giàu uranium, quyền sở hữu uranium đã làm giàu, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ảnh minh hoạ.

Những phát biểu được ông Azizi đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 27/5 tuyên bố, Mỹ sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận lượng uranium làm giàu cao của Iran, đồng thời khẳng định Washington chưa xem xét nới lỏng trừng phạt hay giải phóng tài sản cho Tehran trước khi nước này đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Iran và Mỹ được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận chính thức về lệnh ngừng bắn cũng như việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến số phận kho uranium làm giàu của Iran vẫn chưa được giải quyết và dự kiến sẽ trở thành nội dung trọng tâm trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Các cuộc thương lượng sắp tới nhiều khả năng sẽ tập trung vào hơn 400kg uranium được làm giàu ở mức tinh khiết 60%.

Iran nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu - vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân, song nhấn mạnh rằng họ không theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có ký bản ghi nhớ sơ bộ với Iran hay không, khi hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán về "một số điểm liên quan đến ngôn ngữ".

Dù nhấn mạnh những tiến triển đã đạt được trong đối thoại, ông Vance nhấn mạnh vẫn còn một số vấn đề quan trọng liên quan đến chương trình hạt nhân và kho uranium làm giàu của Iran đang được tiếp tục thảo luận.