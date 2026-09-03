Iran khẩn cấp củng cố lá chắn phòng không, đối phó đòn đánh mới của Mỹ

Iran đang ưu tiên hàng đầu cho năng lực phòng không, nhằm tăng khả năng bảo vệ không phận trước các đòn tập kích của Mỹ trong tương lai.

Iran đang ưu tiên khôi phục và nâng cấp mạng lưới phòng không, trong bối cảnh Iran tìm cách tăng cường khả năng chống lại các cuộc không kích và đòn tấn công đường không quy mô lớn của Mỹ và đồng minh.

Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga là ông Dmitry Shugayev mới đây đã cho biết, phòng không hiện là lĩnh vực quan trọng nhất đối với Iran trong chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.

Theo ông, nhu cầu này đã được Iran đặt ra từ lâu và đang trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận hiện nay.

Shugayev cho biết, Iran đang vận hành hệ thống S-300 do Nga cung cấp và đánh giá tổ hợp này nhìn chung đã thể hiện được sự hiệu quả của mình.

Bên cạnh các khí tài phòng không, Iran cũng đang thảo luận về nhiều loại trang bị, vũ khí khác, bao gồm máy bay và vũ khí bộ binh.

Đáng chú ý, những tuyên bố mới cho thấy phòng không tầm xa và tầm trung đang trở thành ưu tiên cấp thiết của Iran, bởi đây là hai lớp phòng thủ có vai trò then chốt trong việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn máy bay, tên lửa cùng các mối đe dọa trên không từ khoảng cách lớn.

Iran đã đầu tư xây dựng mạng lưới phòng không trong nhiều thập niên, kết hợp giữa các hệ thống nhập khẩu và khí tài do ngành công nghiệp quốc phòng trong nước phát triển; trong đó, S-300 của Nga là một trong những tổ hợp phòng không tầm xa đáng chú ý nhất mà Iran sở hữu.

Theo SouthFront, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Nga đã cung cấp cho Iran hàng chục hệ thống phòng không trong những thập niên qua, trong đó có các tổ hợp S-300 tầm xa.

Ngoài ra, Iran từng tiếp nhận máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel năm ngoái, trong khi trực thăng tấn công Mi-28NE được cung cấp sau cuộc xung đột.

Những diễn biến này cho thấy Iran đang tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ sau các cuộc tấn công gần đây, còn Nga được cho là đang hỗ trợ Iran trong quá trình khôi phục mạng lưới phòng không, sau hơn 6 tháng căng mình đối phó với các cuộc không kích và tấn công tên lửa của Mỹ và Israel.

Phân tích của SouthFront được củng cố bằng những tuyên bố tiếp tục ủng hộ Iran của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 1/9 tại Bishkek, Kyrgyzstan.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đã tìm cách hỗ trợ Iran trong giai đoạn khó khăn, bao gồm cung cấp các mặt hàng thiết yếu; ngược lại, Tổng thống Iran cũng mô tả sự hợp tác giữa hai nước dựa trên mối quan hệ mang tính “chiến lược”, giúp Iran đối phó với sức ép từ Mỹ.

Hiện chi tiết về các thỏa thuận vũ khí mới giữa hai nước vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, việc phòng không được xác định là ưu tiên hàng đầu cho thấy Iran đang tập trung xây dựng lại “lá chắn” bảo vệ không phận, đặc biệt ở các tầng tầm xa và tầm trung.

Nếu quá trình này được đẩy nhanh, Iran có thể từng bước hình thành một mạng lưới phòng không dày đặc hơn, kết hợp S-300 với các hệ thống nội địa và những khí tài mới trong tương lai.