Iran gọi tên 5 quốc gia ‘thân thiện’ được phép sử dụng eo biển Hormuz

Iran đã cho phép một số "quốc gia thân thiện" sử dụng eo biển Hormuz cho vận chuyển thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết.

"Chúng tôi đã cho phép một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện đi qua (eo biển Hormuz). Chúng tôi đã cho phép Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan đi qua," ông Araghchi nói, theo truyền hình nhà nước Iran.

Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng nói rõ rằng các tàu có liên hệ với các đối thủ của Iran sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Khu vực này là vùng chiến sự, và không có lý do gì để cho phép tàu của kẻthù và đồng minh của chúng đi qua. Nhưng nó vẫn mở cửa cho những người khác," ông nói.

Đã có những lo ngại ngày càng tăng trên toàn cầu về sự gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển Hormuz, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này không mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy này.

"Nhiều chủ tàu, hoặc các quốc gia sở hữu những con tàu này, đã liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đảm bảo an toàn cho họ khi đi qua eo biển. Đối với một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện, hoặc trong trường hợp chúng tôi quyết định làm như vậy vì những lý do khác, lực lượng vũ trang của chúng tôi đã đảm bảo an toàn cho họ", ông Araghchi cho biết, theo một báo cáo của Reuters dẫn lời đài truyền hình nhà nước.

“Các bạn đã thấy trên tin tức: Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iraq và Ấn Độ. Hai tàu của họ đã đi qua đây vài đêm trước, và một số quốc gia khác, thậm chí cả Bangladesh. Đây là những quốc gia đã nói chuyện và phối hợp với chúng tôi, và điều này sẽ tiếp tục trong tương lai, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc”, ông nói thêm.

Ông Araghchi cũng bày tỏ sự hài lòng về khả năng kiểm soát eo biển Hormuz mà Iran thể hiện sau gần năm thập kỷ. Ông nói rằng khi Iran tuyên bố phong tỏa một phần, nhiều người trên thế giới không tin và cho rằng đó chỉ là trò hề. Tuy nhiên, theo thời gian, Iran đã chứng tỏ sức mạnh và quyền lực của mình đối với eo biển Hormuz.

"Họ nghĩ Iran không đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng chúng tôi đã làm được bằng sức mạnh. Họ đã huy động mọi khả năng để ngăn chặn, nhưng họ đã thất bại. Họ thậm chí còn quay sang các nước khác. Họ thậm chí còn kêu gọi những người mà chính họ coi là kẻ thù đến giúp mở lại tuyến đường thủy này. Nhưng không ai hưởng ứng, bởi vì điều đó đơn giản là không khả thi," Araghchi nói.