Ngày 13/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo: “Chúng tôi cảnh báo những bên tiến hành cuộc chiến và tất cả đồng minh của họ rằng mọi cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của Iran sẽ bị chúng tôi đáp trả bằng sự tàn phá và hủy diệt khủng khiếp”.

IRGC tiếp tục nhấn mạnh: "Trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn như vậy, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mang lại lợi ích cho Mỹ và đồng minh phương Tây sẽ bị đốt cháy và phá hủy".

Cột khói bốc lên sau cuộc tấn công ở Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Thời gian qua, Iran tích cực nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng quốc tế ở eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm gián đoạn hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiến dịch tại Iran đến nay, Mỹ tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong nước này, bao gồm hơn 60 tàu chiến.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho biết Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi nhà Lãnh đạo Tối cao mới tuyên bố cần tiếp tục phong tỏa tuyến đường thủy như "công cụ gây áp lực" .

“Chúng tôi sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng việc duy trì hòa bình và an ninh trên tuyến đường thủy này là quyền vốn có của chúng tôi”, ông Iravani nhấn mạnh.

Ông khẳng định Iran vẫn cam kết duy trì tự do hàng hải và đổ lỗi cho Mỹ về tình hình hiện tại ở eo biển. “Tình hình hiện tại trong khu vực, bao gồm cả eo biển Hormuz không phải là kết quả của việc Iran thực thi quyền tự vệ hợp pháp của mình. Thay vào đó, nó là hậu quả trực tiếp của các hành động gây bất ổn từ phía Mỹ khi phát động cuộc tấn công chống lại Iran và làm suy yếu an ninh khu vực”, ông Iravani nói.

Tàu chở dầu nước ngoài chở dầu của Iraq bốc cháy gần cảng Umm Qasr, vịnh Ba Tư sau khi bị trúng đạn.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin Lãnh đạo Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei “không thể lộ diện trước công chúng”. “Chúng ta đã tiêu diệt người đứng đầu trước đây và Mojtaba Khamenei không thể lộ diện trước công chúng”, ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo hôm 12/3.

Ông Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Iran tuyên bố ông sẽ tiếp quản vị trí Lãnh đạo Tối cao sau cái chết của cha mình, ông Ayatollah Ali Khamenei.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran công bố thông điệp công khai đầu tiên của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, nhưng ông không xuất hiện trên video hay đưa ra tuyên bố bằng âm thanh. Tin đồn về việc ông Mojtaba Khamenei bị thương trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel lan truyền trong nhiều ngày qua.

Khi được hỏi về số phận của ông Mojtaba Khamenei, Thủ tướng Netanyahu từ chối tiết lộ việc Israel có kế hoạch tấn công hay không.

“Tôi sẽ không mua bảo hiểm cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào của chính quyền Iran và tôi sẽ không cung cấp cho các bạn báo cáo chính xác về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch và những gì chúng tôi sẽ làm", ông Netanyahu cho hay.