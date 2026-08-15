Iran đáp trả ý định của ông Trump sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ

Ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng đáp trả ý định của Tổng thống Donald Trump sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 14/8, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm tuyên bố "eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ".

Khi được phóng viên hỏi liệu Iran có thể bắt đầu có những hành vi mạnh mẽ hơn trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào tháng 11 hay không, ông Trump nói: "Chúng tôi hoàn toàn có khả năng phá hủy toàn bộ Iran".

"Nhưng chúng tôi không muốn làm vậy. Tuy nhiên, nếu họ tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh hơn gấp trăm lần".

Ngay sau những phát biểu này của nhà lãnh đạo Mỹ, đại diện Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh vị thế bất khả xâm phạm của tuyến đường biển chiến lược này.

Iran đã kiên quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Mỹ đối với tuyến đường thủy này.

Nước Cộng hòa Hồi giáo kêu gọi Mỹ cuối cùng hãy chấp nhận thực trạng địa chính trị hiện tại ở Trung Đông.

“Việc kiểm soát tuyến đường thủy này không thể được thiết lập thông qua các quyết định hành chính đơn phương, các bài đăng trên mạng xã hội, hay những bài phát biểu tranh cử hoặc việc triển khai tàu chiến”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói.

Ông đồng thời nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz hiện tại và trong tương lai sẽ vẫn thuộc quyền tài phán độc quyền của Iran, và bất kỳ quyết định nào về việc đóng cửa hoặc mở cửa eo biển này sẽ chỉ do giới lãnh đạo Iran đưa ra”.

Tình hình tại eo biển hiện đang được các nhà quan sát quốc tế theo dõi sát sao.

Eo biển Hormuz được biết đến là một trung tâm hậu cần quan trọng cho thương mại năng lượng toàn cầu, và bất kỳ thay đổi nào đối với các quy định vận tải biển tại đây đều có thể tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu.