Iran đang chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn 15.000km để tấn công Mỹ?

Iran đã có thành tích đáng kể trong công nghệ tên lửa, vì vậy sự xuất hiện của một ICBM hoàn chỉnh để tấn công Mỹ là điều khá dễ hiểu.

Tên lửa đạn đạo tầm xa nhất của Iran hiện nay là Khorramshahr, đã chứng minh được cự ly tác chiến 4.000km. Nhưng hiện nay, giới lãnh đạo cao nhất của nước này đang thảo luận về việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn 15.000km.

Tuyên bố này được đưa ra bởi ông Abdul-Nabi Mousavi Fard, đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran. Đồng thời tầm bắn 15.000km được cho là ám chỉ việc cần phải tấn công lãnh thổ Mỹ, thậm chí mọi nơi trên thế giới.

Mặc dù vậy theo nhận xét, thật khó để nhảy vọt từ một tên lửa đạn đạo tầm trung lên ICBM, sẽ hợp lý hơn nếu nghe về việc Iran phát triển ICBM với tầm bắn chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá trị tối thiểu để được xếp vào loại này là 5.500km.

Sau đó việc phát triển một tên lửa đạn đạo đủ khả năng tấn công Washington hoặc New York từ lãnh thổ Iran, với yêu cầu tầm bắn tối thiểu 10.000km là bước đi cần thiết.

Ngoài ra, khoảng cách 12.000 - 13.000km là quá đủ để Iran có thể tấn công toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, việc đề cập đến cự ly 15.000km cho thấy ý định của Iran là đi theo con đường tương tự như với Khorramshahr, tức là tận dụng sự phát triển hiện có của một quốc gia đồng minh.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr của Iran.

Thực tế Khorramshahr là một tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng, được chế tạo dựa trên nguyên mẫu Hwasong-10 của Triều Tiên (còn được gọi là Musudan, BM-25), mà bản thân nó lại dựa trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-27 của Liên Xô.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm 3 tên lửa có tầm bắn từ 15.000km trở lên. Đó là tên lửa Hwasong-18 (cự ly tác chiến 15.000km) đã được chứng minh sau lần phóng ngày 12/7/2023 (dựa trên tính toán lại quỹ đạo). Thậm chí còn có một phiên bản mạnh hơn nữa - Hwasong-19, dự kiến sẽ bay xa hơn 17.000km.

Đồng thời sự tham gia của Nga vào việc phát triển Hwasong-18 là điều hiển nhiên. Giới chuyên gia tin rằng tên lửa của Triều Tiên được chế tạo dựa trên ICBM 3 tầng nhiên liệu rắn Topol-M của Nga.

Phương án thứ ba là Hwasong-17 - một tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng với tầm bắn ước tính khoảng 15.000km. Nhiều người tin rằng nó được phát triển dựa trên R-36, vốn biết đến nhiều hơn với tên gọi Satan mà NATO đặt cho.

Nhìn chung, cần phải nói rằng tất cả những tên lửa này đều xuất hiện ở Triều Tiên khá nhanh chóng, và các cuộc thử nghiệm đã thành công một cách đáng ngạc nhiên. Điều này càng cho thấy việc sử dụng giải pháp đã chứng minh hiệu quả là con đường ngắn nhất.

Do đó, việc lặp lại con đường phân phối công nghệ tên lửa từ Liên bang Nga thông qua Triều Tiên đến Iran dường như là điều khá dễ hiểu.