Iran đã đánh bại Mỹ bằng 'công nghệ phương Tây' như thế nào?

Theo giới phân tích, hiện Mỹ đang phải đối mặt với thực tế là tuyên truyền không thuyết phục, khác hẳn khi đặt cạnh những đoạn video dí dỏm hơn mà đối thủ của họ sử dụng trí tuệ nhân tạo của phương Tây để tạo ra, tờ The Economist nhận xét.

Trong Chiến tranh vùng Vịnh hiện tại, đáng ngạc nhiên là chế độ Iran dường như đang giành chiến thắng quyết định trong cuộc chiến tuyên truyền chống lại "vùng đất tự do" - cái nôi của Hollywood, và chính trí tuệ nhân tạo.

Ngày qua ngày, một nhóm các nhà thiết kế ủng hộ chế độ thần quyền ở Iran đang phát hành những đoạn video được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo nhằm chế giễu Tổng thống Donald Trump và ca ngợi những người chống đối ông ta.

Trong cuộc chiến tuyên truyền này, hai mạng lưới ủng hộ Iran đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội X trong tháng đầu tiên của cuộc chiến.

Chế độ thần quyền Iran không nổi tiếng về sự hài hước hay vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều video rất dí dỏm và thể hiện sự hiểu biết về văn hóa của kẻ thù. Nhạc nền thường có những bài rap sôi động với lời tiếng Anh. Các mô hình nhân vật thường được làm bằng Lego hay mô phỏng người thật nhờ sự hỗ trợ của AI theo phong cách đả kích nhất.

Iran phát hành nhiều đoạn video AI chế giễu Tổng thống Donald Trump.

Các nhà tuyên truyền Iran có những lợi thế mà thư ký báo chí của Saddam Hussein hay Muammar Gaddafi không có. Trí tuệ nhân tạo cho phép tạo ra vô số đoạn video một cách nhanh chóng và rẻ tiền để đáp ứng nhu cầu tuyên truyền cấp bách.

Bởi vì hầu hết mô hình AI được đào tạo dựa trên nội dung của phương Tây, công nghệ này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra tài liệu mới dựa trên khuôn mẫu văn hóa của đối phương.

Mạng xã hội cung cấp nhiều cách để lan truyền những lời công kích của Iran một cách thuận tiện. Ngoài ra, vị Tổng thống Mỹ có tính cách thất thường, đồng thời là cựu ngôi sao truyền thông đã cung cấp cho họ vô số chất liệu để chế giễu.

Các nhà tuyên truyền Iran đã nắm bắt được tinh thần thời đại thông qua việc sử dụng khéo léo văn hóa internet, meme và hoạt hình. Thông điệp của họ đang gây được tiếng vang mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Mỹ từng có một đơn vị chuyên trách chống lại tuyên truyền của kẻ thù, nhưng Tổng thống Trump đã giải tán vào năm ngoái. Như vậy, cường quốc quân sự lớn nhất thế giới đang phải vật lộn để chế ngự một đối thủ cấp khu vực, nhưng lại bị đánh bại bằng chính "vũ khí" của mình, ấn phẩm The Economist kết luận.