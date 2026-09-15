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Iran cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc chạm trán với chiến đấu cơ F-35 Mỹ

Hoàng Vân
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Cộng hòa Hồi giáo Iran vừa mới cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc chạm trán gần đây với máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Mỹ.

- Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Ngày 14/9, đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin, hệ thống phòng không nước này đã giao chiến với một máy bay F-35 Lightning II Mỹ hôm 31/7, buộc chiến đấu cơ tàng hình này phải từ bỏ nhiệm vụ và rời khỏi không phận Iran.

Theo báo cáo, cuộc đụng độ diễn ra trong cùng chiến dịch mà lực lượng Iran bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ.

Press TV cho biết, cuộc chạm trán với F-35 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì loại máy bay này được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không tinh vi, nhờ thiết kế tàng hình, khả năng tích hợp cảm biến và năng lực tác chiến điện tử.

Theo đài truyền hình Iran, hệ thống phòng không của họ đã khóa mục tiêu F-35 trong cuộc giao tranh.

Việc khóa mục tiêu này cho thấy, hệ thống đã thiết lập được một quỹ đạo đủ chính xác để hỗ trợ tấn công, chứ không chỉ đơn thuần là phát hiện máy bay.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về những nỗ lực của Iran, nhằm xây dựng lại khả năng phòng không xung quanh eo biển Hormuz.

Ngày 31/8, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) lo ngại, Iran đang khôi phục hệ thống radar, phòng không và tên lửa chống hạm có thể tăng cường khả năng nhắm mục tiêu vào tàu Mỹ trong eo biển.

Mối lo ngại này càng được củng cố bởi một sự cố hồi cuối tháng 7, trong đó một tên lửa đạn đạo Iran đã bắn vào máy bay F-35, vốn đang yểm trợ cho các tàu chiến Mỹ.

Vụ việc hồi tháng 7 cũng diễn ra sau một sự cố riêng biệt liên quan đến máy bay F-35 hồi tháng 3 đã được các quan chức Mỹ xác nhận.

Một máy bay F-35 Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran đã bị hư hại và phải hạ cánh khẩn cấp.

Iran cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn trúng máy bay này.

Theo Press TV, hệ thống phòng không của Iran có thể kết hợp radar chủ động với các cảm biến hồng ngoại và quang học thụ động, để phát hiện máy bay tàng hình mà không cần phát sóng điện từ.

Theo South Front
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Tags

Iran

F-35

Eo biển Hormuz

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