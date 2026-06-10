Iran công bố video khai hoả tên lửa tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đáp trả cuộc không kích của quân đội Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/6 cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự Mỹ, để đáp trả các cuộc không kích do Mỹ tiến hành trước đó. Các cuộc tấn công này được thực hiện sau vụ một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa tấn công mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông. Nguồn: IRIB

Theo IRGC, các đợt tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan và cơ sở liên quan đến Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain. Trước đó, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn và bắn hạ 5 tên lửa được cho là phóng từ Iran.

Tại Kuwait, còi báo động đã được kích hoạt khi giới chức nước này cho biết lực lượng phòng không đang đối phó với các "mục tiêu trên không của đối phương".

Sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại các khu vực chiến lược của Iran quanh eo biển Hormuz, gồm đảo Qeshm, Bandar Abbas, Sirik, Minab và huyện Jask.

Đảo Qeshm được xem là một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz. Trong khi Bandar Abbas là nơi đặt các căn cứ hải quân và không quân chủ chốt của nước này, còn Jask giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động hàng hải và vận chuyển hàng hóa.

Quân đội Mỹ cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không, các trạm kiểm soát mặt đất và radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz.

Theo IRGC và truyền thông nhà nước Iran, các đòn tấn công đã làm hư hại một tháp viễn thông cùng hai hồ chứa nước, khiến nguồn cung nước tại khu vực bị gián đoạn.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng chiến dịch quân sự mang tính chất cảnh báo đối với Iran và Washington tin rằng các cuộc tấn công này sẽ không làm đổ vỡ các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền

Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Tư (10/6) gọi các cuộc tấn công gần đây nhất của Mỹ là "sự vi phạm rõ ràng" chủ quyền quốc gia của nước này, đồng thời cảnh báo những quốc gia Trung Đông có lực lượng Mỹ hiện diện có thể trở thành mục tiêu nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp ở Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi về tình hình sau những cuộc không kích của Mỹ, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran.

"Lực lượng vũ trang Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ và tài sản của Mỹ trong khu vực, nơi được cho là nguồn gốc của các cuộc tấn công này... Iran sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào nguồn gốc của các cuộc tấn công", lực lượng vũ trang cho biết trong một tuyên bố.