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Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

Quỳnh Như
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Quốc hội Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tân Bộ trưởng Akhlaghi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất ngờ và mạnh mẽ nếu đối phương phát động một cuộc tấn công mới.

Quốc hội Iran hôm Chủ nhật (18/10) đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, với 237 phiếu thuận và 15 phiếu chống trong tổng số 277 phiếu bầu.

Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf chủ trì. Trước khi bỏ phiếu, các nghị sĩ đã xem xét hồ sơ chuyên môn và kế hoạch hành động của ông Akhlaghi, đồng thời nghe báo cáo từ các ủy ban phụ trách an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, công nghiệp và khai khoáng.

Tổng thống Masoud Pezeshkian, người đề cử ông Akhlaghi vào ngày 5/10, cũng phát biểu trước Quốc hội để ủng hộ ứng viên này.

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Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi.

Tuần trước, ông Akhlaghi đã gặp các nghị sĩ và chỉ huy quân đội Iran cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhằm trình bày kế hoạch và tìm hiểu các ưu tiên quốc phòng.

Ông Akhlaghi sẽ thay thế ông Aziz Nasirzadeh, người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran hồi tháng 2.

Ông Akhlaghi là một quan chức cấp cao lâu năm trong ngành quốc phòng Iran, từng đảm nhận vị trí Giám đốc Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran, cơ quan sản xuất vũ khí nhà nước.

Tân Bộ trưởng Iran ra tuyên bố cứng rắn

Phát biểu trước Quốc hội, ông Akhlaghi cảnh báo Iran sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ và Israel tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

“Nếu kẻ thù Mỹ-Israel một lần nữa phạm sai lầm, phản ứng của dân tộc Iran và các chiến binh Hồi giáo sẽ rất bất ngờ và mạnh mẽ”, ông tuyên bố.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng cũng cảnh báo Washington và các đồng minh sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ lụy đối với khu vực và quốc tế nếu tiếp tục có hành động mà Tehran coi là gây hấn.

Ông Akhlaghi nhận định các đối thủ của Iran đang đối mặt với một “bế tắc chiến lược”, trong bối cảnh bản chất các mối đe dọa, phương thức sử dụng sức mạnh quân sự, môi trường công nghệ và trật tự khu vực có nhiều thay đổi.

Theo ông, năng lực phòng thủ không chỉ phụ thuộc vào khả năng tác chiến mà còn đòi hỏi sự hiểu biết về môi trường chiến lược.

“Kể từ cuộc chiến 12 ngày, năng lực phòng thủ của chúng ta đã được nâng cấp và hiện đại hóa theo những cách đã làm thay đổi đánh giá và tính toán của kẻ thù”, ông Akhlaghi nói.

Ông khẳng định Tehran sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ, đồng thời chuẩn bị ứng phó với những mối đe dọa ngày càng phức tạp và khó lường.

Tags

Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Iran

Israel

Tehran

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