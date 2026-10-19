Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục có những hành động mà Tehran coi là gây hấn, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, ngày 18/10 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ và Israel, tuyên bố Tehran đang chờ đợi mọi động thái tiếp theo từ Washington và Tel Aviv.

“Chúng tôi đang đếm ngược từng giây phút cho đến khi họ đưa ra những quyết định”, ông Abdollahi nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến phản ứng nghiêm khắc và tàn khốc hơn nhiều so với trước đây.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi.

Theo vị tướng Iran, Mỹ và Israel đã nhiều lần thử thách quyết tâm của giới lãnh đạo, người dân và lực lượng vũ trang nước này. Ông cho rằng việc tiếp tục lặp lại những hành động đã được kiểm chứng về kết quả sẽ là một sai lầm.

Ông Abdollahi tuyên bố Washington và Tel Aviv đang phải đối mặt với những điểm yếu nghiêm trọng.

“Họ phải hiểu rằng bất kỳ sự tính toán sai lầm nào sẽ vấp phải phản ứng nghiêm khắc và khác biệt hơn nhiều so với bất cứ điều gì đã từng thấy trong quá khứ”, ông nói.

Tướng Abdollahi khẳng định lực lượng vũ trang Iran duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

“Tiếng gầm tiếp theo sẽ đến gần hơn nhiều, tàn phá hơn nhiều và không thể ngăn chặn được”, ông tuyên bố.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng sau các cuộc xung đột trước đó, trong đó có cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Tehran cáo buộc Washington và Tel Aviv tìm cách làm suy yếu chính quyền Iran, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã đáp trả bằng những chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của đối phương.

Iran nhiều lần tuyên bố duy trì năng lực tình báo và quân sự để đối phó với nguy cơ tấn công mới. Trong thông điệp mới nhất, ông Abdollahi tiếp tục nhấn mạnh rằng mọi hành động quân sự nhằm vào Iran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định Tehran không lùi bước trước sức ép từ bên ngoài.



