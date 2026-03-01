Iran bị tấn công bằng chính UAV cảm tử 'bản sao Shahed-131'?

Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS) mới thành lập, trực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Lục quân Hoa Kỳ (CENTCOM), sẵn sàng tham gia các chiến dịch quân sự và thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái LUCAS (Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp) chống lại Iran.

Thông tin này được Bloomberg cho biết, trích dẫn dữ liệu từ các quan chức và nhà phân tích Mỹ, cũng như một email từ phát ngôn viên của CENTCOM - Đại úy Tim Hawkins.

Số lượng chính xác máy bay không người lái có thể tham gia vào một hoặc nhiều cuộc tấn công vào Iran chưa được tiết lộ.

Lực lượng đặc nhiệm TFSS về cơ bản là một loại đơn vị thử nghiệm được thành lập rất gần đây, vào cuối năm ngoái. Họ được trang bị các máy bay không người lái LUCAS giá rẻ, về cơ bản là phiên bản tương tự Shahed của Iran, hoặc nói đúng hơn là biến thể nhỏ hơn của Shahed-131.

Máy bay không người lái LUCAS có giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc. Không giống như sản phẩm của Iran, đây là một nền tảng đa năng, vì chúng không chỉ có thể thực hiện tấn công mà còn trinh sát và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Máy bay không người lái LUCAS của Mỹ.

LUCAS là sản phẩm của công ty SpektreWorks, chúng được chế tạo dựa trên nền tảng FLM 131. Năm ngoái, Mỹ đã thử nghiệm phóng những máy bay không người lái này từ tàu chiến ven bờ lớp Independence ngay ngoài khơi bờ biển Iran.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là nếu Mỹ thực sự sẵn sàng tấn công Iran bằng máy bay không người lái LUCAS, điều này cho thấy họ đã giải quyết được vấn đề về đầu đạn cho những máy bay không người lái này trong một khoảng thời gian khá ngắn.

Hồi đầu tháng 12/2025, thông cáo báo chí của Lục quân Mỹ đã tuyên bố rằng đầu đạn đó chẳng những chưa được lắp đặt trên UAV cảm tử LUCAS, mà thậm chí còn không hề tồn tại.

Lục quân Mỹ cũng hứa rằng nó sẽ có giá thành thấp và được sản xuất hàng loạt, nhưng hiện vẫn chưa rõ loại đầu đạn nào có thể được sử dụng trên chiếc LUCAS.