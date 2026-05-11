HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp

Anh Thư
|

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực.

Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết các tàu ngầm hạng nhẹ có biệt danh "cá heo vịnh Ba Tư" do nước này sản xuất đang được bố trí ở Hormuz.

Theo ông Irani, "tàu ngầm cá heo" là tàu ngầm hạng nhẹ, có khả năng neo đậu dưới đáy biển trong thời gian dài nhằm theo dõi và tiêu diệt tàu địch.

Theo Tasnim hôm 10-5, ông Irani tuyên bố rằng Iran đang mở rộng bố trí các tàu này ở đáy biển khu vực eo biển Hormuz.

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp - Ảnh 1.

Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani trong một hoạt động trên biển - Ảnh: TASNIM

Cùng ngày, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, tuyên bố: "Việc triển khai tàu thuyền từ bên ngoài ở khu vực quanh eo biển Hormuz, với lý do bảo vệ hàng hải, đang làm leo thang khủng hoảng và quân sự hóa một tuyến đường thủy quan trọng".

Theo hãng tin Mehr, ông Gharibabadi cho biết thông điệp này liên quan đến việc Pháp thông báo điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến biển Đỏ và vịnh Aden để thực hiện nhiệm vụ chung với Anh, với mục đích mà các nước này gọi là "tăng cường tự do hàng hải".

Ông Gharibabadi cho biết thêm rằng Anh cũng đang điều một tàu chiến đến khu vực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng nguồn gốc của tình trạng bất ổn trong khu vực là "việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp, các mối đe dọa đối với các quốc gia ven biển và một hình thức phong tỏa hải quân".

Ông nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực. Iran, với tư cách là một quốc gia ven biển, có quyền thực hiện chủ quyền và quyết định các thỏa thuận pháp lý".

Ông Gharibabadi cũng cảnh báo rằng sự hiện diện của các tàu từ Pháp, Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nhằm hỗ trợ "các hành động bất hợp pháp" của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ vấp phải "phản ứng quyết liệt và ngay lập tức" từ lực lượng vũ trang Iran.

Nga phát minh công thức tạo ra vật liệu khiến thế giới kinh ngạc: Mỏng hơn tóc, bền hơn thép
Tags

Iran

tàu ngầm cá heo

đáy biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại