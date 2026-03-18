Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3

Một tàu chở dầu thương mại của Pakistan đã được Iran cho phép đi qua phần lãnh hải do Tehran kiểm soát tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải và hàng không.

Theo người phát ngôn của Tổng công ty Vận tải biển Quốc gia Pakistan (PNSC), ông Farooq Nizami, tàu MT Karachi chở khoảng 109.990 tấn dầu thô dự kiến cập cảng Karachi vào ngày 19/3, sau khi hoàn tất hành trình từ khu vực Vịnh Ba Tư về Pakistan.

Ông Nizami cho biết con tàu đã đi qua thành công phần eo biển Hormuz thuộc phạm vi kiểm soát của Iran sau khi nhận được sự cho phép từ phía Tehran. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh xung đột trong khu vực làm gia tăng rủi ro đối với các tuyến vận tải thương mại trọng yếu.

Theo thông tin từ PNSC, tàu MT Karachi đã vượt eo biển Hormuz vào ngày 15/3, sau khi bốc dỡ dầu thô tại đảo Das, Abu Dhabi. Đây được xem là một diễn biến đáng chú ý, khi hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này đang chịu áp lực lớn từ bất ổn địa chính trị.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập. Trong những ngày gần đây, hàng trăm tàu được cho là đã bị ảnh hưởng hoặc mắc kẹt trên tuyến đường biển hẹp nằm giữa Iran và Oman, khi căng thẳng quân sự trong khu vực leo thang.

Người phát ngôn PNSC cũng cho biết tàu MT Karachi là tàu chở dầu Aframax DWT, được Pakistan mua lại hồi đầu năm nay với giá 74 triệu USD. Thương vụ này nằm trong kế hoạch mở rộng đội tàu thương mại quốc gia, nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong vận chuyển năng lượng.

Pakistan hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu và năng lượng trong nước. Trong bối cảnh an ninh tại khu vực Vịnh Ba Tư trở nên nhạy cảm hơn, phía Pakistan cho biết tàu MT Karachi đã được một tàu của Hải quân Pakistan hộ tống trong toàn bộ hành trình về Karachi để bảo đảm an toàn.

Việc tàu chở dầu của Pakistan được phép đi qua eo biển Hormuz cho thấy các hoạt động vận tải năng lượng thiết yếu vẫn đang được duy trì, dù rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.