Iran báo tin vui cho 2 'ông lớn' châu Á

Iran cho phép tàu thuyền của Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq và Qatar đi qua eo biển Hormuz, trong khi các tàu từ những quốc gia khác vẫn chịu hạn chế.

Quốc hội Iran đã công bố quyết định miễn trừ một số đối tác thương mại khỏi các hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz. Thông tin được Ahmad Hayat-Moghaddam, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đưa ra hôm thứ 3 trong cuộc phỏng vấn với Cơ quan Thông tấn Sinh viên Iran (SNA).

Theo ông Hayat-Moghaddam, Ấn Độ, Trung Quốc, Iraq và Qatar hiện được miễn trừ các hạn chế đi lại qua eo biển Hormuz. Tàu thuyền của những quốc gia này có thể lưu thông qua tuyến hàng hải quan trọng này mà không phải chịu các biện pháp hạn chế nói trên.

Quan chức Iran cho biết mỗi trường hợp miễn trừ đều có lý do riêng, gắn với quan hệ thương mại và những thỏa thuận cụ thể giữa các bên. Trong đó, việc tạo điều kiện cho tàu Ấn Độ đi qua nhằm hỗ trợ hoạt động vận chuyển thuốc men vào Iran. Đối với Trung Quốc, quyết định này được cho là nhằm duy trì sự ủng hộ về chính trị từ Bắc Kinh.

Ông Hayat-Moghaddam cũng cho biết, Iran không thu phí quá cảnh đối với tàu thuyền của Qatar. Theo giải thích của vị nghị sĩ, chính sách miễn trừ được xem xét trên cơ sở lợi ích và điều kiện riêng của từng quốc gia, thay vì áp dụng đồng loạt.

Đáng chú ý, quan chức Iran khẳng định Hải quân Mỹ không can thiệp vào hoạt động di chuyển của những tàu thuộc diện được miễn trừ. Điều này phần nào lý giải việc dầu mỏ và hàng hóa của Iran vẫn có thể tiếp tục được đưa ra thị trường quốc tế, bất chấp lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng nước này.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại Vịnh Ba Tư đối mặt với nhiều rủi ro. Tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại do Iran thực hiện ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, tần suất các vụ việc gần như diễn ra hàng ngày trước đó đã có dấu hiệu giảm xuống trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, sự chú ý của truyền thông quốc tế đối với tình hình Iran cũng giảm bớt, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và những diễn biến chính trị trong nước trở thành tâm điểm.

Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn chưa thực hiện những tuyên bố trước đó về khả năng nối lại một chiến dịch không kích quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, khả năng này vẫn chưa bị loại trừ.

Việc đảng Dân chủ giành được những kết quả thuận lợi và tiến tới nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện được đánh giá có thể khiến triển vọng về một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn mới trở nên xa vời hơn.