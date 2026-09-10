iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple ra mắt, Samsung mỉa mai: “Hâm nóng lại đồ thừa của chúng tôi”

Dù iPhone Duo mới là thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple, nhưng có lẽ đây sẽ là đối thủ lớn nhất từ trước đến nay của Samsung tại phân khúc sản phẩm độc đáo này.

Apple cuối cùng cũng bước vào thị trường điện thoại màn hình gập, nhưng màn ra mắt iPhone Duo không nhận được lời chào đón từ đối thủ lớn nhất. Samsung nhanh chóng đáp trả bằng một thông điệp đầy mỉa mai, cho rằng Apple chỉ đang “hâm nóng lại đồ thừa” mà hãng đã làm từ nhiều năm trước.

Ngay sau khi iPhone màn hình gập được Apple giới thiệu, tài khoản Samsung Mobile US đăng trên mạng xã hội X câu: “Reheating our leftovers?”, tạm dịch là “Hâm nóng lại đồ thừa của chúng tôi?”. Kèm theo đó là thông điệp: “So far, so same” – hàm ý những gì Apple vừa giới thiệu không có gì quá mới mẻ đối với người dùng Galaxy.

Màn đáp trả này đánh thẳng vào một điểm nhạy cảm trong cuộc cạnh tranh giữa hai hãng: Samsung đã theo đuổi điện thoại màn hình gập từ nhiều năm trước, trong khi Apple chỉ chính thức tham gia thị trường vào năm nay.

Samsung giới thiệu Galaxy Fold thế hệ đầu tiên từ năm 2019 và sau đó liên tục phát triển dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip. Vì vậy, sự xuất hiện của iPhone màn hình gập có thể được xem là thời điểm Apple bước vào một sân chơi mà Samsung đã dành nhiều năm để xây dựng.

Đây cũng là lý do Samsung không bỏ qua cơ hội nhấn mạnh khoảng cách về thời gian. Trong một bài đăng khác, hãng nhắc lại rằng mình đã trình diễn những mẫu điện thoại gập đầu tiên từ nhiều năm trước, đồng thời khẳng định người dùng Galaxy đã có thể trải nghiệm công nghệ này từ lâu.

Tuy nhiên, lời mỉa mai của Samsung cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý: điện thoại màn hình gập đang bước sang một giai đoạn mới khi Apple chính thức tham gia.

Trong nhiều năm, Samsung gần như là thương hiệu gắn liền với smartphone màn hình gập. Các hãng Android khác cũng đã lần lượt tham gia, nhưng Apple vẫn đứng ngoài cuộc chơi. Việc iPhone Fold xuất hiện đồng nghĩa công nghệ này giờ đây không còn chỉ là một phân khúc mà các nhà sản xuất Android cạnh tranh với nhau.

Dù vậy, Samsung có lý do để dè chừng thay vì chỉ chế giễu đối thủ. Apple thường không phải hãng đầu tiên đưa một công nghệ mới lên iPhone, nhưng mỗi khi tham gia một phân khúc, hãng có thể khiến công nghệ đó tiếp cận lượng người dùng lớn hơn và trở thành một phần quan trọng hơn của thị trường smartphone.

Vì thế, cuộc cạnh tranh giữa hai hãng trên thị trường điện thoại gập mới chỉ thực sự bắt đầu. Samsung có lợi thế về kinh nghiệm, trong khi Apple giờ đây có cơ hội chứng minh liệu cách tiếp cận của mình có thể tạo ra khác biệt hay không.