Việc Apple sẽ ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập dường như là điều chắc chắn, có thể là vào cuối năm sau, nhưng thiết kế của nó đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, trong bản tin "Power On" mới nhất, nhà báo uy tín Mark Gurman của Bloomberg đã cho biết, theo nguồn tin của ông, chiếc iPhone này sẽ trông "gần giống như hai chiếc iPhone Air ghép lại".

Ý tưởng tưởng chừng đơn giản này lại hé lộ một chiến lược sản phẩm cực kỳ thông minh, giải quyết được những vấn đề lớn nhất của điện thoại gập hiện nay, nhưng cũng đi kèm một vài đánh đổi.

Ảnh: Apple Insider

Về độ mỏng

Nếu iPhone gập là hai chiếc Air ghép lại, chúng ta có thể làm một phép toán. Một chiếc iPhone Air dày 5,6mm, nghĩa là khi gập lại, thiết bị mới này sẽ có độ dày khoảng 11,2mm. Con số này có phần dày hơn so với các đối thủ như Galaxy Z Fold7 (8,9mm).

Tuy nhiên, khi mở ra, câu chuyện có thể sẽ khác. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng tấm nền bên trong có thể mỏng đến kinh ngạc, chỉ còn khoảng 4,5mm. Về cơ bản, bạn sẽ có một thiết bị siêu mỏng khi mở, và chỉ đơn giản là "dày gấp đôi" khi gập lại.

Về độ bền và sửa chữa: Sức mạnh nhân đôi

Đây chính là điểm mà triết lý "hai chiếc Air ghép lại" tỏa sáng. iPhone Air nổi tiếng với bộ khung titan siêu bền, đã được các chuyên gia như JerryRigEverything và iFixIt chứng minh là rất cứng cáp. Nếu một chiếc Air đã bền, thì một thiết bị được xây dựng trên nền tảng của nó hứa hẹn sẽ là chiếc điện thoại gập bền nhất thị trường, giải quyết nỗi lo "mỏng manh dễ vỡ" của người dùng.

Quan trọng hơn, iFixIt đã cho iPhone Air điểm số sửa chữa khá tốt là 7/10. Trong khi đó, các đối thủ màn hình gập khác chỉ nhận được điểm 3/10 – một con số đáng báo động cho thấy chúng vừa dễ hỏng lại vừa cực kỳ khó sửa. Nếu iPhone gập kế thừa được khả năng sửa chữa của Air, đây sẽ là một cú đột phá, tạo ra chiếc điện thoại gập đầu tiên trên thế giới vừa bền bỉ vừa có thể sửa chữa một cách hợp lý.

Về mức giá: Chi phí cũng "gấp đôi"?

Nếu một chiếc iPhone gập có thiết kế, vật liệu và độ bền của hai chiếc iPhone Air, thì mức giá của nó cũng sẽ phản ánh điều đó. Theo Mark Gurman, mức giá khởi điểm sẽ không dưới 2.000 USD (hơn 51 triệu đồng) và có thể còn cao hơn nữa. Mức giá "trên trời" này dường như là cái giá phải trả cho một thiết bị mang trong mình sức mạnh và sự cứng cáp của hai sản phẩm cao cấp gộp lại.

Như vậy, chân dung chiếc iPhone gập đầu tiên đang dần hiện ra: không nhất thiết phải là chiếc máy mỏng nhất, nhưng chắc chắn sẽ là chiếc máy bền bỉ và dễ sửa chữa nhất. Một thiết bị được xây dựng trên triết lý đơn giản nhưng hiệu quả, đi kèm một mức giá thể hiện đúng giá trị "nhân đôi" của nó.