Chỉ sau khoảng 4 tháng mở bán, mẫu iPhone Air mới ra mắt của Apple đã chứng kiến mức giảm giá sâu chưa từng thấy trên thị trường di động Việt Nam. Từ mức giá niêm yết ban đầu 32 triệu đồng, iPhone Air bản 256 GB hiện tại chỉ còn khoảng 23 triệu đồng, giảm tới 9 triệu đồng - mức khấu hao thậm chí còn tệ hơn nhiều dòng flagship Android vốn nổi tiếng nhanh mất giá.

Mức giá "đáy" của iPhone Air, mất 1/3 giá trị sau 4 tháng ra mắt - Ảnh chụp màn hình

Ghi nhận tại các sàn thương mại điện tử, mức giá iPhone Air có lúc tụt xuống chỉ còn khoảng 23 triệu đồng, trong khi tại các chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Shop, thiết bị được điều chỉnh về mức 25 - 26 triệu đồng kèm theo nhiều ưu đãi về phụ kiện. Trung bình mỗi tháng, giá bán của iPhone Air giảm thêm hơn 2 triệu đồng, cho thấy tốc độ lao dốc rất khó kiểm soát.

Trái ngược với các dòng iPhone 17, iPhone 17 Pro và Pro Max vẫn giữ giá tốt, chỉ giảm nhẹ từ 1 - 2 triệu đồng, iPhone Air trở thành điểm trừ trong dải sản phẩm 2025 của Apple. Dù hiện tại giá đã tiệm cận iPhone 17 bản tiêu chuẩn, nhưng iPhone Air vẫn bị đánh giá thấp hơn về thời lượng pin lẫn chất lượng camera. Điểm nhấn duy nhất của thiết bị là thân máy mỏng nhẹ và thiết kế mới mẻ.

Tham khảo trên Shopee, doanh số bán hàng iPhone Air luôn ở mức thấp nhất so với các model cùng thời

Tuy nhiên, với xu hướng người dùng ngày càng thực dụng, việc iPhone Air không thể hiện được ưu thế rõ ràng so với các sản phẩm cùng tầm giá khiến sức hút của máy ngày càng giảm. Thậm chí, theo báo cáo mới nhất từ SellCell, iPhone Air đang là model bán kém nhất trong toàn bộ dải sản phẩm 2025 của Apple, tệ hơn cả các mẫu từng bị chê bai như iPhone 13 mini hay iPhone 14 Plus.

Với thị hiếu người dùng Việt thì iPhone bản Pro Max luôn được ưa chuộng dù có giá cao ngất ngưởng gần 40 triệu đồng - Ảnh: Thế Duyệt

Thị trường Android cũng đang tạo áp lực không nhỏ khi liên tục xuất hiện những mẫu máy mới có cấu hình mạnh, camera ấn tượng và giá bán hợp lý như Oppo Find X9, vivo X300 hay Galaxy S25 Ultra. Trong bối cảnh này, iPhone Air với lợi thế duy nhất là thiết kế mỏng nhẹ có vẻ chưa đủ để thuyết phục người dùng.

Hiện tại, mức giá từ 23 - 25 triệu đồng được cho là đã "dễ thở" hơn, nhưng nhiều người vẫn dè chừng trước khả năng thiết bị tiếp tục "rớt giá". Tâm lý "tránh bắt dao rơi" vẫn đang chiếm ưu thế khi iPhone Air chưa thể thoát khỏi tình trạng tụt dốc giá bán.

Bạn đọc có thể tham khảo mức giá mới của iPhone Air (giảm mạnh đợt sale như ngày 20, 25, ngày đầu tháng tới đây) dao động từ 23 - 26 triệu đồng tuỳ nơi bán. Ngoài ra, iPhone 17 Pro Max cũng có mức giá dễ tiếp cận hơn khi áp mã giảm giá của sàn TMĐT.