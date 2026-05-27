iPhone 18 Pro Max là một trong những smartphone được chờ đợi nhất của Apple khi hàng loạt thông tin rò rỉ gần đây cho thấy hãng có thể mang đến thay đổi lớn về thiết kế màn hình và Dynamic Island. Mẫu flagship mới được kỳ vọng sẽ sở hữu không gian hiển thị lớn hơn, viền gọn hơn và trải nghiệm cao cấp hơn mà vẫn giữ được cảm giác cầm nắm quen thuộc của dòng iPhone Pro Max. Thông tin mới nhất cho thấy, Apple có thể đang chuẩn bị một thay đổi lớn về thiết kế cho dòng iPhone Pro thế hệ tiếp theo.

Theo NotebookCheck, các miếng dán màn hình lộ diện mới đây được cho là của iPhone 18 Pro có thể được trang bị màn hình gần 6,4 inch, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max có thể tiến sát mốc 7 inch. Nếu thông tin này chính xác, kích thước màn hình của hai mẫu máy sẽ tăng nhẹ so với thế hệ hiện tại vốn sử dụng tấm nền lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch.

Không chỉ tăng kích thước, Apple được cho là cũng sẽ thay đổi tỷ lệ hiển thị theo hướng dài và hẹp hơn. Đây được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý khi “Táo khuyết” đã duy trì thiết kế mặt trước khá tương đồng trên nhiều thế hệ iPhone gần đây. Tỷ lệ mới có thể giúp tăng không gian hiển thị mà không khiến thiết bị trở nên quá rộng hoặc khó cầm nắm.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở phần Dynamic Island. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy khu vực chứa camera trước và cảm biến Face ID có thể được thu nhỏ từ 25–35%. Camera selfie cũng xuất hiện với lỗ khoét nhỏ hơn và lệch nhẹ khỏi vị trí trung tâm.

Nếu thay đổi này trở thành hiện thực, người dùng có thể có thêm không gian hiển thị khi chơi game, xem video hoặc đa nhiệm, trong khi các tính năng phần mềm của Dynamic Island vẫn được giữ lại.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng thiết kế cuối cùng của iPhone 18 Pro vẫn có thể thay đổi trước thời điểm Apple chính thức ra mắt sản phẩm vào tháng 9 tới. Các rò rỉ dựa trên phụ kiện thường có độ chính xác không tuyệt đối, đặc biệt khi thời gian công bố sản phẩm vẫn còn khá xa.

Trong trường hợp những tin đồn hiện tại là chính xác, dòng iPhone 18 Pro hứa hẹn sẽ hấp dẫn người dùng yêu thích màn hình lớn nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm cầm nắm gọn gàng.