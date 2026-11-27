Dịp Black Friday 2026, một số đại lý đã giảm giá iPhone 18 Pro Max từ 1 đến 4 triệu đồng tùy dung lượng, giảm mạnh nhất ở bản 2TB.

Ở đợt Black Friday 2026, iPhone 18 Pro Max 2TB tại TopZone giảm 4 triệu đồng. Đây là mức giảm lớn nhất của mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam kể từ khi máy mở bán ngày 18/09/2026. Bản 1TB giảm 3 triệu đồng, còn bản 256GB và 512GB cùng giảm 1 triệu đồng.

Tính từ giá niêm yết của hệ thống, iPhone 18 Pro Max tại TopZone hiện còn 40,99 triệu đồng (256GB), 47,49 triệu đồng (512GB), 58,49 triệu đồng (1TB) và 76,99 triệu đồng (2TB).

TopZone giảm giá theo cách khác phần lớn các chuỗi còn lại. Chuỗi này không dồn ưu đãi vào bản 256GB, vốn bán chạy nhất, mà giảm sâu ở bản 1TB và 2TB. Hai bản này có giá trị đơn hàng cao và ít khi được giảm giá. Với bản 2TB, khoản giảm 4 triệu đồng bằng gần 5% giá niêm yết.

Mức giảm giá iPhone 18 Pro Max cao nhất lên đến 4 triệu đồng tại hệ thống TopZone

Chương trình Black Friday của Di Động Việt áp dụng từ 26/11 đến 29/11/2026. Bản 256GB màu Đen có giá 40,99 triệu đồng, ba màu Băng Thanh, Đỏ Burgundy và Bạc giá 41,49 triệu đồng.

Minh Tuấn Mobile chạy Black Friday từ 27/11 đến 01/12/2026. iPhone 18 Pro Max bản 256GB có giá 40,49 triệu đồng, thấp nhất trong các chuỗi được khảo sát. Mức giá này chỉ có 5 suất mỗi ngày và không áp dụng cùng khuyến mãi khác.

Viettel Store chạy chương trình "Black Friday - Ngày đen giá đỏ" từ 20/11 đến 30/11/2026. iPhone 18 Pro Max 256GB có giá 40,99 triệu đồng khi đặt mua online. Khách còn có thể nhận voucher ngẫu nhiên qua hoạt động "Mở quà" với voucher cao nhất giảm 6 triệu đồng cho đơn trên 30 triệu đồng, áp dụng đến hết 02/12/2026.

iPhone 18 Pro Max giảm 1,5 triệu đồng, nhiều mẫu iPhone khác cũng có mức giảm hấp dẫn

Apple niêm yết iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam từ 41.999.000 đồng (256GB) đến 80.999.000 đồng (2TB). Lúc mở bán, suất giữ máy bản Đỏ Burgundy 256GB từng được bán lại cao hơn giá chính hãng khoảng 9 triệu đồng. Khoản chênh này đã hết khi nguồn hàng ổn định. Giữa tháng 11/2026, một số đại lý bắt đầu giảm 300.000-500.000 đồng, chủ yếu cho bản màu Đen.

iPhone 18 Pro Max giảm giá nhanh hơn iPhone 17 Pro Max, mẫu máy từng giữ giá khoảng 6 tháng sau khi ra mắt. Các đợt giảm hiện nay do từng nhà bán lẻ tự quyết định, không phải do Apple điều chỉnh giá. Ở các thị trường có chương trình Black Friday riêng của Apple, iPhone 18 Pro Max cũng không được áp dụng ưu đãi.

iPhone 18 Pro Max đang có mức giảm giá thấp nhất kể từ khi ra mắt trong dịp Black Friday

Với bản 256GB, giá thấp nhất là 40,49 triệu đồng tại Minh Tuấn Mobile nhưng số suất có hạn. TopZone, Di Động Việt (màu Đen) và Viettel Store (mua online) cùng bán 40,99 triệu đồng. Với bản 512GB, 1TB và 2TB, TopZone đang có giá thấp nhất trong các chuỗi được khảo sát.

Thứ hạng có thể thay đổi khi cộng trợ giá thu cũ, voucher hoặc ưu đãi thanh toán. Người mua nên so sánh số tiền phải trả cuối cùng, kiểm tra màu còn hàng và điều kiện cộng dồn ưu đãi. Giá khuyến mãi có thể thay đổi theo ngày và kết thúc sớm khi hết suất.