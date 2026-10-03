iPhone 18 Pro Max gặp lỗi mất sóng, Apple phải đổi máy miễn phí

iPhone 18 Pro Max mới ra mắt nhưng tiếp tục gặp một số sự cố.

Một số người dùng iPhone 18 Pro Max tại Mỹ đang gặp sự cố nghiêm trọng khi thiết bị không thể kết nối mạng AT&T để gọi điện, nhắn tin hoặc truy cập dữ liệu di động. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, chiếc iPhone thậm chí không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp 911.

Theo CNET, sự cố bắt đầu được người dùng AT&T phản ánh từ cuối tháng 9. AT&T sau đó đã gửi thông báo trực tiếp tới những khách hàng sử dụng iPhone 18 Pro Max, yêu cầu cập nhật lên iOS 27.0.1 ngay lập tức. Hãng cảnh báo một số thiết bị có thể không thực hiện được cuộc gọi, tin nhắn hoặc sử dụng dữ liệu di động, kể cả cuộc gọi tới 911.

Tuy nhiên, bản cập nhật phần mềm không giải quyết được vấn đề đối với tất cả thiết bị bị ảnh hưởng. Một số người dùng trên Reddit, diễn đàn Apple Support và MacRumors cho biết iPhone vẫn mất kết nối sau khi cập nhật iOS 27.0.1, thậm chí việc cài bản beta công khai iOS 27.2 cũng không khắc phục được tình trạng này.

Apple sau đó cho biết sẽ phát hành thêm một bản cập nhật thiết lập nhà mạng để hoạt động cùng iOS 27.0.1. Theo đại diện Apple, hai bản cập nhật được thiết kế nhằm ngăn sự cố xảy ra trong tương lai, thay vì khắc phục những chiếc máy đã bị ảnh hưởng.

Với nhóm người dùng đã gặp lỗi, Apple sẽ thay thế thiết bị miễn phí. Khách hàng được khuyến nghị liên hệ Apple Support hoặc AT&T để được xử lý.

Điểm đáng chú ý là sự cố hiện được cho là chỉ giới hạn ở iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng AT&T. CNET cho biết chưa ghi nhận tình trạng tương tự trên T Mobile hoặc Verizon. iPhone 18 Pro cũng không nằm trong nhóm bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được Apple công bố. Một chi tiết khiến vấn đề trở nên đáng chú ý nằm ở phần modem. Tại Mỹ, iPhone 18 Pro Max là mẫu iPhone mới duy nhất sử dụng modem Snapdragon X80 của Qualcomm, trong khi iPhone 18 Pro sử dụng modem C2 do Apple phát triển. Ở các thị trường ngoài Mỹ, iPhone 18 Pro Max cũng sử dụng modem C2.

Snapdragon X80 không phải linh kiện hoàn toàn mới. Modem này từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, theo phân tích linh kiện của TechInsights, iPhone 18 Pro Max được bổ sung một ăng ten mmWave mới. Đây là công nghệ cho tốc độ kết nối rất cao trong những khu vực được triển khai, dù phạm vi phủ sóng ngắn hơn.

Việc modem Qualcomm có liên quan tới sự cố hay không hiện vẫn chưa có bằng chứng xác nhận. Qualcomm cũng chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Với Apple, đây là một sự cố đáng chú ý bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới tốc độ dữ liệu hay một tính năng phụ. Một chiếc điện thoại mất hoàn toàn khả năng kết nối mạng đồng nghĩa với việc không thể thực hiện những chức năng cơ bản nhất, trong đó có liên lạc khẩn cấp.

Việc Apple lựa chọn đổi máy miễn phí cho những thiết bị đã bị ảnh hưởng cũng cho thấy bản cập nhật phần mềm và thiết lập nhà mạng không thể giải quyết triệt để mọi trường hợp. Trong khi chờ xác định nguyên nhân, người dùng iPhone 18 Pro Max trên AT&T được khuyến cáo cập nhật iOS 27.0.1 và liên hệ Apple hoặc nhà mạng nếu thiết bị tiếp tục rơi vào trạng thái SOS./

Vũ Hoàng