iPhone 18 Pro Max dùng SIM vật lý hay eSIM? Khác biệt giữa hai bản

iPhone 18 Pro Max hỗ trợ eSIM kép nhưng vẫn giữ khe SIM vật lý ở phần lớn thị trường, trong khi một số quốc gia đã chuyển hẳn sang phiên bản chỉ dùng eSIM.

eSIM kép hoạt động ra sao trên máy

Theo thông số kỹ thuật mà Apple công bố, iPhone 18 Pro Max hỗ trợ tính năng eSIM kép, cho phép kích hoạt cùng lúc hai số điện thoại và lưu thêm ít nhất tám hồ sơ eSIM khác trong bộ nhớ máy. Nhờ vậy, người dùng có thể giữ song song một số cá nhân và một số công việc trên cùng một thiết bị, hoặc duy trì gói cước ở quê nhà trong lúc kích hoạt thêm eSIM data khi đi công tác nước ngoài.

Các hồ sơ chưa dùng đến vẫn nằm sẵn trong máy và có thể bật lên bất kỳ lúc nào mà không cần cài đặt lại từ đầu, phù hợp với người hay đổi gói cước theo từng chuyến đi hoặc dùng song song thuê bao của nhiều nhà mạng để so sánh chất lượng sóng.

Không phải thị trường nào cũng bỏ khe SIM vật lý

Hỗ trợ eSIM kép là một chuyện, còn việc máy có giữ khay SIM vật lý hay không lại là chuyện khác, và đây chính là điểm nhiều người dễ nhầm lẫn. Theo công bố của Apple, máy chỉ bán ra dưới dạng eSIM hoàn toàn, không kèm khay SIM, tại một số thị trường nhất định như Mỹ, Canada hay Nhật Bản.

Ở phần lớn khu vực còn lại, bao gồm thị trường Việt Nam, máy vẫn giữ khay SIM vật lý song song với khả năng dùng eSIM, tức người dùng có thể chọn lắp SIM vật lý, chuyển hẳn sang eSIM, hoặc dùng kết hợp cả hai tùy nhu cầu sử dụng thực tế. Dòng iPhone 18 năm nay vì vậy tồn tại nhiều biến thể phần cứng khác nhau tùy khu vực phát hành, dù chung một tên gọi thương mại và cùng cấu hình chip xử lý.

Sự khác biệt này khiến việc mua máy xách tay từ nước ngoài cần được cân nhắc kỹ hơn trước đây. Một chiếc máy mua tại thị trường thuộc nhóm eSIM hoàn toàn sẽ không thể lắp SIM vật lý dù mang về bất kỳ đâu, trong khi máy phân phối chính hãng trong nước vẫn giữ đầy đủ khay SIM như các thế hệ trước.

Riêng iPhone Duo Series , mẫu máy hai màn hình mới của Apple, được xác nhận không tương thích với SIM vật lý ở bất kỳ thị trường nào, toàn bộ kết nối di động trên máy này đều phải thông qua eSIM, không có ngoại lệ theo khu vực như dòng Pro Max.

iPhone Duo Series chỉ hỗ trợ kết nối qua eSIM, không có khay SIM vật lý ở bất kỳ thị trường nào. Ảnh: Apple

Ưu nhược điểm của SIM vật lý và eSIM

eSIM giúp việc đổi gói cước hoặc đổi nhà mạng gọn nhẹ hơn vì không cần tháo lắp thẻ vật lý, đồng thời tránh được rủi ro thất lạc hay hư hỏng khay SIM do va đập, vào nước. Với người thường xuyên ra nước ngoài, việc mua thêm một gói eSIM du lịch qua ứng dụng cũng nhanh hơn nhiều so với tìm mua SIM vật lý tại sân bay hay cửa hàng địa phương.

Bù lại, khi cần chuyển nhanh số điện thoại sang một chiếc máy khác mượn tạm hoặc máy đời cũ, SIM vật lý vẫn tiện hơn vì chỉ cần rút ra lắp vào, không phải quét mã hay chờ nhà mạng xác nhận kích hoạt eSIM. Với người thường xuyên đổi máy hoặc gửi máy đi bảo hành, việc phụ thuộc hoàn toàn vào eSIM cũng đòi hỏi sao lưu hồ sơ trước, tránh gián đoạn liên lạc trong lúc chờ chuyển đổi. Ngoài ra, một số nhà mạng vẫn đang hoàn thiện quy trình kích hoạt eSIM từ xa, nên thao tác chuyển đổi đôi khi mất thêm thời gian so với thay SIM vật lý theo cách truyền thống.

Cách nhận biết máy dùng loại kết nối nào

Cách chắc chắn nhất để biết một chiếc máy có khay SIM vật lý hay không là kiểm tra trực tiếp cạnh viền máy, vị trí vốn đặt khay SIM ở các phiên bản trước đây. Bên cạnh đó, thông số kỹ thuật theo từng mã máy cũng được Apple công bố công khai, người mua có thể đối chiếu theo model cụ thể của thị trường mình mua để biết chính xác máy có hỗ trợ SIM vật lý hay chỉ dùng eSIM. Với người mua trong nước, cách đơn giản nhất vẫn là hỏi trực tiếp nơi bán về phiên bản phân phối chính hãng, thay vì tự suy đoán dựa trên thông tin chung chung lan truyền trên mạng.

Thông tin đặt mua iPhone 18 Pro Max tại TopZone

Hiện TopZone đang mở đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với nhiều ưu đãi: giảm giá thu cũ lên đời, trả góp 0% lãi suất, tặng kèm phụ kiện chính hãng. Khách hàng có thể đặt cọc giữ máy sớm để nhận ưu tiên giao hàng ngày mở bán.

Nguồn: TopZone