iPhone 18 Pro Max có thể bỏ màu bạc, thay bằng hai màu mới

Bảng màu của iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có những thay đổi trước khi ra mắt.

Còn ít ngày trước sự kiện ra mắt sản phẩm mới, những thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro Max tiếp tục xuất hiện, trong đó thay đổi về màu sắc đang thu hút sự chú ý. Theo các tin đồn, Apple có thể điều chỉnh đáng kể bảng màu của dòng iPhone Pro thế hệ mới.

Forbes dẫn thông tin từ tài khoản Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết màu đỏ anh đào đậm, hay còn được gọi là đỏ rượu vang, vẫn nằm trong danh sách những lựa chọn mà Apple đang cân nhắc cho iPhone 18 Pro.

Màu đỏ anh đào đậm, hay còn được gọi là đỏ rượu vang, được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: John Velasco / Tom's Guide)

Đáng chú ý, màu bạc được cho là có khả năng bị loại bỏ. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi những dự đoán trước đó cho rằng bạc sẽ là một trong những màu quen thuộc được Apple duy trì từ thế hệ iPhone 17 Pro.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro sẽ có sự thay đổi đáng kể về diện mạo so với thế hệ tiền nhiệm. Apple từng gây chú ý khi đưa màu Cam Vũ Trụ lên iPhone 17 Pro, tạo ra một lựa chọn dễ nhận diện và khác biệt so với các thế hệ trước.

Bên cạnh khả năng loại bỏ màu bạc, Apple được cho là đang cân nhắc đưa một tông màu tối trở lại dòng iPhone Pro.

Màu đen hoặc xám không gian từng xuất hiện trên nhiều thế hệ iPhone trước đây nhưng đã vắng bóng trên các mẫu Pro gần đây. Việc tái xuất một màu tối có thể mang đến diện mạo kín đáo và quen thuộc hơn cho iPhone 18 Pro.

Trong trường hợp Apple lựa chọn xám đậm thay vì đen hoàn toàn, đây cũng sẽ là hướng đi phù hợp với phong cách thiết kế của dòng Pro, vốn thường ưu tiên những gam màu trung tính.

Một lựa chọn khác đang được nhắc đến là màu xanh da trời nhạt. Sắc màu này đặc biệt gây chú ý bởi nó được cho là có liên quan đến hình ảnh xuất hiện trên thư mời sự kiện sắp tới của Apple.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, màu xanh nhạt trong thiết kế thư mời có thể là một gợi ý về màu sắc trên những sản phẩm Apple chuẩn bị công bố.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin dựa trên các nguồn rò rỉ và suy đoán. Apple chưa xác nhận bảng màu chính thức của iPhone 18 Pro.

Nếu những thông tin hiện tại chính xác, dòng iPhone 18 Pro sẽ chứng kiến một trong những lần điều chỉnh màu sắc đáng chú ý của Apple trong vài năm trở lại đây. Thay vì tiếp tục duy trì những lựa chọn quen thuộc, hãng có thể chuyển sang các tông màu mới như đỏ anh đào đậm, xanh nhạt và một màu tối, qua đó tạo dấu ấn riêng cho thế hệ iPhone mới.