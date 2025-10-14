iPhone 17 và iPhone Air dùng cổng sạc gì? Sạc nhanh bao nhiêu W?

Chuẩn mực kết nối mới với cổng USB-C

Toàn bộ các dòng điện thoại iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đều chuyển sang sử dụng cổng kết nối USB-C. Theo công bố từ Apple, sự thay đổi này mang đến sự đồng bộ và tiện lợi cho người dùng trong hệ sinh thái sản phẩm của hãng. Giờ đây, bạn có thể sử dụng chung một loại cáp sạc cho cả iPhone, iPad và MacBook.

Về tốc độ truyền dữ liệu, iPhone 17 và iPhone Air sử dụng chuẩn USB 2.0. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được trang bị chuẩn USB 3.0, cho phép truyền tải dữ liệu tốc độ cao lên đến 10Gb/s. Điều này có nghĩa là bạn có thể sao chép một bộ phim 4K (dung lượng 10GB) chỉ với khoảng 8 giây.

Công nghệ sạc nhanh trên iPhone thế hệ mới

Các dòng iPhone mới đều được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, giúp người dùng nhanh chóng sạc lại năng lượng cho thiết bị. Tuy nhiên, công suất sạc sẽ có sự khác biệt giữa các phiên bản.

iPhone 17 Series: Nổi bật với sạc nhanh 40W

Dòng iPhone 17 Series (bao gồm iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max) hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất tối đa 40W. Theo thử nghiệm của Apple, với củ sạc 40W trở lên, người dùng có thể sạc 50% pin chỉ trong khoảng 20 phút. Đây là một bước tiến đáng kể, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi.

iPhone Air: Hiệu quả với sạc nhanh 20W

Đối với mẫu iPhone Air mỏng nhẹ, Apple trang bị công nghệ sạc nhanh 20W. Theo hãng, thiết bị có thể đạt 50% dung lượng pin sau khoảng 30 phút sạc khi sử dụng củ sạc 20W tương thích.

Tuy nhiên, Apple không trang bị sẵn củ sạc trong hộp sản phẩm. Do đó, người dùng cần mua riêng củ sạc có công suất phù hợp để tận dụng tối đa khả năng sạc nhanh của máy.

Sạc không dây trên iPhone thế hệ mới

Bên cạnh sạc có dây, tất cả các mẫu iPhone mới đều tích hợp công nghệ sạc không dây tiên tiến.

Công nghệ MagSafe sử dụng nam châm để hít chặt iPhone vào đúng vị trí trên đế sạc, đảm bảo hiệu suất sạc ổn định và hiệu quả. Ngoài ra, các thiết bị còn tương thích với chuẩn sạc không dây toàn cầu Qi và Qi2. Điều này cho phép người dùng sạc iPhone của mình trên nhiều loại đế sạc khác nhau có mặt trên thị trường.

Sở hữu iPhone Air và iPhone 17 Series với ưu đãi hấp dẫn

Thế Giới Di Động triển khai chương trình trả góp 0% với trả trước từ 10% giá trị máy, cùng Thu cũ giá cao - Trợ giá đến 3 triệu đồng. Đây là cơ hội để nâng cấp lên iPhone 17 Pro 256GB hoặc phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro Max 2TB với ưu đãi hấp dẫn.

Để trải nghiệm trọn vẹn những công nghệ mới này, việc lựa chọn một nhà bán lẻ uy tín là yếu tố quan trọng. Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm. Mua ngay tại TGDĐ để tận hưởng ưu đãi độc quyền!