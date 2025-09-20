iPhone 17 "quá ngon" khiến người dùng quay lưng với bản Pro, sai lầm hay chiến lược của Apple?

Chỉ sau một tuần mở bán, dường như Apple đang phải đối mặt với một "sai lầm" chiến lược do chính mình tạo ra. Các báo cáo cho thấy gã khổng lồ công nghệ đang phải khẩn trương thay đổi kế hoạch sản xuất, và nguyên nhân sâu xa có thể đến từ việc phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn năm nay đã trở nên "quá ngon", khiến người dùng không còn lý do để chi thêm tiền cho các mẫu Pro đắt đỏ.

Mẫu iPhone 17 hot đến mức Apple phải thay đổi kế hoạch sản xuất ngay trong tuần đầu đặt hàng

"Cơn sốt" iPhone 17

Theo nguồn tin uy tín từ The Information, Apple đã phải đưa ra một yêu cầu khẩn cấp tới các đối tác lắp ráp, trong đó có Luxshare Precision, về việc tăng sản lượng hàng ngày của mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn lên đến 40%.

Đây là một sự thay đổi chóng mặt so với kế hoạch ban đầu, khi Apple được cho là chỉ dành 25% tổng sản lượng cho bản tiêu chuẩn, so với 65% cho dòng Pro. Động thái này cho thấy Apple đã bị "giật mình" bởi nhu cầu thực tế của thị trường: người dùng đang đổ dồn sự quan tâm vào mẫu máy có giá phải chăng nhất.

iPhone 17 Pro dường như không còn quá hấp dẫn so với iPhone 17 khi mẫu tiêu chuẩn được nâng cấp mạnh mẽ

"Thủ phạm" chính: iPhone 17 tiêu chuẩn quá hấp dẫn

Trong nhiều năm, Apple đã rất khôn khéo trong việc tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa các phiên bản iPhone tiêu chuẩn và Pro, giữ lại những tính năng "ăn tiền" nhất cho dòng máy cao cấp để thúc đẩy người dùng chi tiêu nhiều hơn.

Nhưng năm nay, "luật chơi" dường như đã thay đổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, Apple đã mang hàng loạt công nghệ vốn được xem là độc quyền của dòng Pro xuống cho phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm:

Màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt.

Hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ.

Tính năng Center Stage cho camera trước.

iPhone 17 tiêu chuẩn được nhiều người đánh giá là món hời so với iPhone 17 Pro

Chính những nâng cấp đắt giá này đã biến iPhone 17 tiêu chuẩn thành một "món hời" khó cưỡng lại. Khi những trải nghiệm cao cấp nhất đã có mặt trên phiên bản giá 24,99 triệu đồng thì việc bỏ ra cái 34,99 triệu đồng để sở hữu iPhone 17 Pro có thực sự đáng giá. Những khác biệt cho 2 mẫu điện thoại này không còn quá đáng kể trong khi mức giá chênh lệch lên đến cả chục triệu đồng.

Sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng không chỉ đến từ sức hấp dẫn của sản phẩm mà còn do bối cảnh kinh tế. Người dùng đang ngày càng nhạy cảm hơn về giá, và một sản phẩm có giá trị vượt trội như iPhone 17 tiêu chuẩn nhanh chóng chiếm được cảm tình.

Đây có thể xem là một "vấn đề tốt" đối với Apple khi có một sản phẩm bán chạy ngoài dự kiến. Tuy nhiên, nó cũng là một bài học đắt giá về việc cân bằng danh mục sản phẩm. Có vẻ như năm nay, Apple đã vô tình tạo ra một "quái vật" về giá trị, và thành công của nó đang định hình lại kỳ vọng của chính công ty ngay trong thời gian thực.