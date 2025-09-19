Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Ứng dụng hiện thông báo đỏ, thì cần làm ngay một loạt các thao tác

Ứng dụng Zalo, một trong những nền tảng liên lạc phổ biến nhất tại Việt Nam, đang ngày càng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo qua mạng. Một trong những chiêu thức phổ biến và nguy hiểm nhất là gửi các đường link độc hại.

Zalo đã triển khai hệ thống cảnh báo nhằm bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro này. Khi người dùng nhận được hoặc truy cập vào một đường link có dấu hiệu bất thường, Zalo sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng nâng cao cảnh giác. Các đường link này thường được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi.

Tại sao Zalo lại cảnh báo?

Hệ thống của Zalo được trang bị một công nghệ AI tiên tiến có khả năng quét và phân tích các đường link được gửi trong tin nhắn. Khi phát hiện ra một đường link có dấu hiệu bất thường, Zalo sẽ ngay lập tức gắn cờ cảnh báo.

Những dấu hiệu đó bao gồm:

Tên miền không chính xác: Ví dụ, một đường link dẫn đến một trang web ngân hàng nhưng lại có tên miền không khớp với tên miền chính thức của ngân hàng đó.

URL ngắn gọn bất thường: Kẻ lừa đảo thường sử dụng các dịch vụ rút gọn link để che giấu đường dẫn gốc, khiến người dùng khó nhận biết.

Link đã từng được báo cáo: Nếu đường link đó đã được nhiều người dùng khác báo cáo là lừa đảo, Zalo sẽ ghi nhận và cảnh báo cho những người dùng sau này.

Ảnh minh họa

Cách xử lý khi Zalo hiển thị cảnh báo lừa đảo

Khi bạn nhìn thấy cảnh báo này, đừng vội hoảng sợ. Hãy thực hiện theo các bước sau để tự bảo vệ mình:

Bước 1: Tuyệt đối không bấm vào link

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Cảnh báo của Zalo là một lời nhắc nhở rằng đường link này tiềm ẩn nguy hiểm. Dù đường link đó có hấp dẫn đến mấy (ví dụ: "Nhận tiền miễn phí", "Đăng nhập để nhận quà"), bạn cũng không nên bấm vào. Bấm vào link đồng nghĩa với việc bạn đang tự đưa mình vào một cái bẫy.

Bước 2: Xóa tin nhắn

Hãy xóa tin nhắn đó để tránh vô tình bấm phải. Nếu tin nhắn đó đến từ một người lạ, bạn có thể chặn họ ngay lập tức để không bị làm phiền.

Bước 3: Báo cáo cho Zalo

Nếu chưa xóa tin nhắn và bạn chắc chắn đây là một đường link lừa đảo, hãy báo cáo cho Zalo. Cách làm rất đơn giản:

Nhấn và giữ tin nhắn chứa đường link đó.

Chọn "Báo cáo tin nhắn lừa đảo" hoặc "Báo cáo vi phạm".

Chọn lý do và gửi báo cáo.

Việc báo cáo không chỉ giúp Zalo xóa bỏ đường link đó mà còn giúp bảo vệ những người dùng khác khỏi bị lừa đảo trong tương lai.

Bước 4: Cảnh báo cho người gửi (nếu là người quen)

Nếu tin nhắn đó đến từ bạn bè hoặc người thân của bạn, rất có thể tài khoản của họ đã bị kẻ gian chiếm đoạt. Trong trường hợp này, bạn nên gọi điện hoặc nhắn tin cho họ bằng một kênh khác để cảnh báo, nhắc nhở họ kiểm tra lại tài khoản và thay đổi mật khẩu ngay lập tức.

Làm thế nào để nhận biết các loại link lừa đảo?

Những kẻ lừa đảo thường tạo ra các đường link giả mạo với mục đích sau:

Giả mạo trang web ngân hàng: Khi bạn bấm vào, chúng sẽ yêu cầu bạn nhập tài khoản và mật khẩu ngân hàng. Nếu bạn nhập thông tin, chúng sẽ chiếm đoạt tài khoản và rút hết tiền của bạn.

Giả mạo trang web thương mại điện tử: Chúng sẽ tạo ra một trang web bán hàng giả mạo, yêu cầu bạn nhập thông tin thẻ tín dụng để thanh toán.

Giả mạo các dịch vụ công: Ví dụ: Trang web giả mạo của Cổng dịch vụ công Quốc gia, yêu cầu bạn đăng nhập để đánh cắp thông tin cá nhân.

Nhớ rằng, luôn giữ cảnh giác và tin tưởng vào cảnh báo của Zalo. Bằng cách thực hiện đúng các bước trên, bạn đã tự bảo vệ mình và góp phần tạo nên một môi trường mạng xã hội an toàn hơn.