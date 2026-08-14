HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

iPhone 15 Pro Max giảm hơn một nửa giá

Khả Văn
|

Dù thị trường công nghệ đã bước sang thế hệ iPhone 17, iPhone 15 Pro Max vẫn đang tạo nên một sức hút cực kỳ mạnh mẽ nhờ đợt điều chỉnh giá sâu trong tháng 8. Đây được xem là cơ hội hiếm có để người dùng sở hữu chiếc flagship đình đám của Apple với mức chi phí dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay.

Từng là mẫu smartphone cao cấp nhất và bán chạy bậc nhất toàn cầu của Apple với mức giá lên tới 35 triệu đồng trong ngày đầu ra mắt, iPhone 15 Pro Max hiện đang chứng kiến đà giảm giá mạnh mẽ. Theo thông lệ, Apple thường ngừng phân phối chính thức các phiên bản Pro và Pro Max của thế hệ trước ngay sau khi dòng iPhone mới ra mắt. Hiện tại, mẫu máy này không còn xuất hiện trên Apple Store, nguồn cung chủ yếu đến từ các đại lý bán lẻ và đặc biệt là thị trường máy đã qua sử dụng.

- Ảnh 1.

Việc không còn được bán trực tiếp bởi Apple đã khiến giá của mẫu máy này liên tục được điều chỉnh theo chiều hướng vô cùng có lợi cho người mua. Ghi nhận tại thị trường máy cũ, một chiếc iPhone 15 Pro Max phiên bản 256 GB hiện chỉ còn dao động trong khoảng từ 17,39 đến 24,99 triệu đồng. Đây là một mức giá thấp hơn rất nhiều so với thời điểm mới ra mắt, biến thiết bị này thành mẫu iPhone Pro Max có chi phí sở hữu hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại.

- Ảnh 2.

Không chỉ hấp dẫn bởi mức giá "mềm", bản thân iPhone 15 Pro Max vẫn là một cỗ máy công nghệ sở hữu những trang bị vượt trội. Thiết bị gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng nhờ thiết kế khung viền titan cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng, bền bỉ nhưng vẫn giữ được trọng lượng tối ưu. Đi kèm với đó là sức mạnh xử lý đáng gờm từ con chip A17 Pro, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà mọi tựa game nặng hay các tác vụ đồ họa phức tạp nhất.

- Ảnh 3.

Trải nghiệm giải trí và nhiếp ảnh trên máy cũng được đánh giá cực kỳ cao. Hệ thống camera của iPhone 15 Pro Max nổi bật với khả năng zoom quang học 5x sắc nét, kết hợp cùng cụm camera chính 48 MP mang đến những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp. Trải nghiệm thị giác của người dùng được duy trì ở mức hoàn hảo nhờ màn hình ProMotion 120 Hz siêu mượt mà cùng thiết kế Dynamic Island tiện dụng. Ở mức chi phí chỉ từ hơn 17 triệu đồng, những công nghệ lõi này vẫn hoàn toàn dư sức đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng khắt khe của người dùng trong nhiều năm tiếp theo.

4 điều không phải ai cũng nói cho bạn biết trước khi lắp đặt mạng Starlink tại nhà
Tags

iPhone 15 Pro Max

điện thoại

giảm giá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại