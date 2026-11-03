iPhone 15 Pro Max cũ đã giảm 16 triệu đồng

Kể từ khi ra mắt với mức giá 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, iPhone 15 Pro Max đã qua sử dụng hiện có giá phổ biến khoảng 18-24 triệu đồng. Ở mức thấp nhất, mẫu Pro Max đời 2023 có giá thấp hơn cả iPhone 17 cũ cùng dung lượng.

Theo khảo sát bảng giá các chuỗi bán lẻ trong tháng 10/2026, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ dao động khoảng 17,99-24 triệu đồng tùy cửa hàng và tình trạng máy. Ở mức thấp, máy 98% được niêm yết khoảng 18,3 triệu đồng, máy trầy đẹp 18,499 triệu đồng, máy 99% hoặc like new khoảng 18,5-18,999 triệu đồng. Một bảng giá tổng hợp giữa tháng 10/2026 ghi mức cao hơn, khoảng 22,79 triệu đồng.

So với giá mở bán 34,99 triệu đồng, người mua bản 256GB cũ trả ít hơn khoảng 11-17 triệu đồng.

Các bản dung lượng cao có giá chênh không nhiều. Bản 512GB cũ được ghi nhận khoảng 18,9-21,49 triệu đồng. Bản 1TB cũ dao động khoảng 21,899-23,5 triệu đồng, thấp hơn giá mở bán 46,99 triệu đồng khoảng 23,5-25 triệu đồng.

Đáng chú ý, iPhone 15 Pro Max 256GB mới chính hãng VN/A vẫn còn được bán tại một số nơi với giá 24,99 triệu đồng, cao hơn máy cũ khoảng 6-7 triệu đồng đối với máy có ngoại hình mới đẹp.

Trong tháng 10/2026, iPhone 17 256GB cũ có giá thấp nhất được ghi nhận là 19,899 triệu đồng. Như vậy, ở mức thấp nhất cùng dung lượng, iPhone 15 Pro Max cũ rẻ hơn iPhone 17 cũ khoảng 1,4 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, iPhone 16 Pro Max 256GB cũ có giá khoảng 23-26,5 triệu đồng, cao hơn iPhone 15 Pro Max cũ khoảng 5 triệu đồng ở mức thấp nhất. Nếu muốn tiết kiệm thêm, iPhone 15 Pro 256GB cũ có giá khoảng 15,5-17 triệu đồng, nhưng màn hình nhỏ hơn và không có camera tele 5x.

Giá máy cũ giảm rõ sau khi Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ngày 10/9/2026 và mở bán từ ngày 18/9/2026, kéo theo lượng máy thu cũ đổi mới tăng lên.

Lợi thế lớn nhất là camera tele zoom quang học 5x, thứ iPhone 17 không có. iPhone 15 Pro Max có cụm ba camera sau gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng và tele 5x. iPhone 17 dùng cụm camera kép đều 48MP, không có ống kính tele quang học.

Màn hình của iPhone 15 Pro Max rộng 6,7 inch, tần số quét 120Hz, lớn hơn màn hình 6,3 inch của iPhone 17. Máy có khung titan, nút Action và cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3 với tốc độ tối đa 10 Gbps khi dùng cáp tương thích. Viên pin 4.422 mAh cho thời gian xem video tối đa 29 giờ theo công bố của Apple.

Chip A17 Pro giúp máy chạy được Apple Intelligence, bộ tính năng chỉ có trên iPhone 15 Pro trở lên. Máy cũng nằm trong danh sách được cập nhật iOS 27.

Đổi lại, iPhone 17 dùng chip A19 đời mới hơn, gọn nhẹ hơn và có thời gian sử dụng còn lại dài hơn. Một số tính năng Siri AI mới nhất trên iOS 27 chỉ dành cho các mẫu như iPhone Air và iPhone 17 Pro. iPhone 15 Pro Max nặng 221 g, khá nặng khi cầm lâu.

Với ngân sách khoảng 18-23 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ phù hợp với người cần màn hình lớn, camera zoom xa và muốn dùng Apple Intelligence. Người ưu tiên pin bền lâu dài và các tính năng AI mới nhất nên cân nhắc đời máy mới hơn.