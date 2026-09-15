iOS 27 ra mắt, hàng loạt người dùng iPhone cũ có tin vui

Apple xác nhận iOS 27 sẽ được phát hành chính thức vào 0 ngày ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam).

Tại sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới diễn ra ngày 9/9, Apple thông báo iOS 27 sẽ sớm đến tay người dùng. Đây là bản cập nhật lớn tiếp theo dành cho iPhone, sau thời gian thử nghiệm với phiên bản beta dành cho nhà phát triển từ tháng 6 và beta công khai từ tháng 7.

Theo MacRumors, iOS 27 sẽ tương thích với cùng danh sách thiết bị hỗ trợ iOS 26, đồng nghĩa người dùng iPhone 11 trở lên vẫn có thể nâng cấp lên hệ điều hành mới. Danh sách này cũng bao gồm iPhone SE thế hệ 2 và các mẫu iPhone ra mắt sau đó.

Danh sách iPhone tương thích với iOS 27 có cả iPhone 11 series ra mắt nhiều năm trước. (Ảnh chụp màn hình)

Siri được nâng cấp đáng kể

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên iOS 27 là Siri AI. Apple đã cải tiến trợ lý ảo nhằm xử lý các yêu cầu phức tạp hơn, đồng thời có khả năng hiểu ngữ cảnh và tương tác sâu hơn với những thông tin trên iPhone.

Siri AI có thể tận dụng thông tin cá nhân được lưu trữ trên thiết bị, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện nhiều tác vụ hơn trong các ứng dụng tương thích.

Apple cũng bổ sung một ứng dụng Siri riêng, trong khi người dùng vẫn có thể kích hoạt trợ lý bằng cách nhấn giữ nút sườn trên iPhone.

Tuy nhiên, Siri AI không dành cho toàn bộ iPhone hỗ trợ iOS 27. Các tính năng Apple Intelligence, bao gồm Siri AI, yêu cầu iPhone 15 Pro hoặc các mẫu máy mới hơn.

Ở giai đoạn đầu, Siri AI chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Apple đồng thời cho biết một số tính năng AI sẽ có giới hạn sử dụng hằng ngày, trong khi quyền truy cập mở rộng có thể được cung cấp dưới hình thức trả phí trong tương lai. Riêng tại Liên minh châu Âu, Siri AI sẽ chưa được triển khai ngay khi iOS 27 ra mắt.

Thêm nhiều tính năng Apple Intelligence

iOS 27 cũng tiếp tục mở rộng hệ thống Apple Intelligence với hàng loạt công cụ mới.

Trong ứng dụng Ảnh, Apple bổ sung các tùy chọn như "Extend" và "Reframe", cho phép người dùng mở rộng hoặc điều chỉnh lại bố cục hình ảnh. Ứng dụng Image Playground cũng có khả năng tạo hình ảnh với độ chân thực cao hơn.

Trong Shortcuts, người dùng có thể tạo các phím tắt mới bằng cách mô tả tác vụ muốn thực hiện thay vì phải thiết lập thủ công từng bước.

Apple cũng bổ sung khả năng tạo mô tả video tự động cho camera HomeKit Secure Video và nhiều cải tiến AI khác.

Liquid Glass tiếp tục được tinh chỉnh

Sau khi giới thiệu thiết kế Liquid Glass trên iOS 26, Apple tiếp tục điều chỉnh giao diện trên iOS 27.

Theo Apple, phiên bản mới cải thiện khả năng khúc xạ ánh sáng và độ tương phản, đồng thời làm cho biểu tượng ứng dụng trở nên sắc nét và chi tiết hơn.

Ngoài ra, iOS 27 còn mang đến nhiều thay đổi khác liên quan đến ứng dụng hệ thống, bảo mật, tính năng dành cho trẻ em, hiệu suất và sửa lỗi.

iPhone 11 trở lên được cập nhật

Apple giữ nguyên yêu cầu phần cứng tương tự iOS 26. Người dùng các mẫu iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 và các thế hệ mới hơn đều nằm trong danh sách hỗ trợ.

Sau 7 năm kể từ khi ra mắt, iPhone 11 vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật iOS 27. (Ảnh: Mashable)

iPhone SE thế hệ 2 trở lên cũng có thể cài đặt iOS 27. Tuy nhiên, việc được nâng cấp lên hệ điều hành mới không đồng nghĩa mọi thiết bị đều sử dụng được toàn bộ tính năng. Những tính năng Apple Intelligence nổi bật yêu cầu iPhone 15 Pro hoặc mới hơn.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

iOS 27 dự kiến được phát hành vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương ngày 14/9, tương đương khoảng 0 giờ ngày 15/9 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Apple triển khai các phiên bản hệ điều hành mới khác như iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27.

Đáng chú ý, iOS 27 sẽ được phát hành trước thời điểm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ vào ngày 18/9. Trong khi đó, mẫu iPhone gập iPhone Duo dự kiến xuất hiện vào tháng 10 và sẽ chạy iOS 27.1 ngay khi xuất xưởng.