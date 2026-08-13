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Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam: Gói rẻ nhất 1,13 triệu đồng/tháng, đắt nhất hơn 62 triệu đồng

Anh Khôi
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Starlink hiện đã hiển thị khá đầy đủ các lựa chọn dịch vụ dành cho khách hàng tại Việt Nam, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp, người dùng di động và nhu cầu kết nối toàn cầu.

Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam: Gói rẻ nhất 1,13 triệu đồng/tháng, đắt nhất hơn 62 triệu đồng - Ảnh 1.

Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập, hiện niêm yết gói Gia đình 100 Mbps giá 1,13 triệu đồng/tháng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, gói Gia đình thông thường có giá 1,71 triệu đồng/tháng.

Người dùng có thể lựa chọn bộ Standard 4X giá 10,27 triệu đồng hoặc Starlink Mini giá 8,66 triệu đồng. Phí vận chuyển khoảng 0,58 triệu đồng, đưa số tiền thanh toán ban đầu lần lượt lên khoảng 10,85 triệu đồng và 9,23 triệu đồng.

Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam: Gói rẻ nhất 1,13 triệu đồng/tháng, đắt nhất hơn 62 triệu đồng - Ảnh 2.

Starlink cho biết dịch vụ không yêu cầu hợp đồng, có 30 ngày dùng thử và dự kiến giao hàng trong 1-2 tuần. Khách hàng tại Việt Nam phải hoàn tất cung cấp thông tin định danh trước khi dịch vụ được kích hoạt.

Ngoài khách hàng gia đình, Starlink cũng niêm yết các gói dành cho doanh nghiệp và nhu cầu di chuyển. Nhóm Ưu tiên trong nước có giá từ 1,48 triệu đồng/tháng cho 50 GB, lên tới 12,48 triệu đồng/tháng cho 2 TB.

Đáng chú ý, nhóm Ưu tiên toàn cầu, hướng tới nhu cầu hàng hải và kết nối trên cả đất liền lẫn đại dương, có giá cao hơn đáng kể. Gói 50 GB có giá 7,24 triệu đồng/tháng, 500 GB là 18,82 triệu đồng, 1 TB là 33,29 triệu đồng, còn gói 2 TB lên tới 62,24 triệu đồng/tháng.

Starlink cũng cho phép mua thêm dung lượng. Với nhóm Ưu tiên toàn cầu, 50 GB bổ sung có giá khoảng 2,89 triệu đồng, trong khi 500 GB có giá khoảng 14,47 triệu đồng/tháng.

Tại Việt Nam, dịch vụ được vận hành bởi Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, doanh nghiệp đăng ký thành lập từ tháng 9/2025. Việt Nam trước đó cho phép SpaceX thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp trong thời hạn 5 năm, với quy mô tối đa 600.000 thuê bao.

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Tags

Elon Musk

starlink

SpaceX

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