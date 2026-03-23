Interfax: Nga hợp tác với Việt Nam trong công trình hạt nhân chiến lược

Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 23/3 trích thông báo từ Văn phòng Chính phủ Nga cho biết, "Từ ngày 22 đến 24/3 sẽ diễn ra chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nga Mikhail Mishustin sẽ tiến hành hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính."

Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề cấp bách trong hợp tác thương mại - kinh tế, khoa học - công nghệ, cũng như giao lưu văn hóa và nhân văn giữa Nga và Việt Nam. Chuyến thăm lần này cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vẫn đang được củng cố và mở rộng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Thông báo đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai các dự án hợp tác quy mô lớn trong năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Lĩnh vực nhiên liệu – năng lượng luôn là trụ cột chiến lược trong quan hệ hai nước. Điểm sáng nhất chính là Liên doanh Vietsovpetro. Còn tại Khu tự trị Nénets của Nga, từ năm 2008 đến nay Công ty liên doanh Rusvietpetro đã khai thác hydrocarbon rất thành công.

Interfax cho biết, hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa hai nước cũng ngày càng đi sâu hơn.

Chính phủ Nga nhấn mạnh: "Một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam đang được phát triển với sự tham gia của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước (Rosatom)".

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là công trình điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Mục tiêu chính của công trình này nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng xanh, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero năm 2050), đồng thời đáp ứng nhu cầu điện tăng cao cho phát triển kinh tế và công nghệ như AI, điện toán đám mây.