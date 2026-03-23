Interfax: Nga hợp tác với Việt Nam trong công trình hạt nhân chiến lược

Trang Ly |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ cùng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trao đổi về việc đẩy mạnh các dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và nhiều ngành khác.

Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 23/3 trích thông báo từ Văn phòng Chính phủ Nga cho biết, "Từ ngày 22 đến 24/3 sẽ diễn ra chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nga Mikhail Mishustin sẽ tiến hành hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính."

Thủ tướng Chính phủ Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Alexander Miridonov/POOL/TASS

Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề cấp bách trong hợp tác thương mại - kinh tế, khoa học - công nghệ, cũng như giao lưu văn hóa và nhân văn giữa Nga và Việt Nam. Chuyến thăm lần này cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vẫn đang được củng cố và mở rộng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

TIN LIÊN QUAN

Thông báo đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai các dự án hợp tác quy mô lớn trong năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Lĩnh vực nhiên liệu – năng lượng luôn là trụ cột chiến lược trong quan hệ hai nước. Điểm sáng nhất chính là Liên doanh Vietsovpetro. Còn tại Khu tự trị Nénets của Nga, từ năm 2008 đến nay Công ty liên doanh Rusvietpetro đã khai thác hydrocarbon rất thành công.

Interfax cho biết, hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa hai nước cũng ngày càng đi sâu hơn.

Chính phủ Nga nhấn mạnh: "Một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam đang được phát triển với sự tham gia của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước (Rosatom)".

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là công trình điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Mục tiêu chính của công trình này nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng xanh, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero năm 2050), đồng thời đáp ứng nhu cầu điện tăng cao cho phát triển kinh tế và công nghệ như AI, điện toán đám mây.

Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, "vò nát" trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

