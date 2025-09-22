Innovative Choice Awards: Chỉ ngay trước thời điểm cổng bình chọn khép lại, đã có thương hiệu đã bứt phá lên vị trí dẫn đầu

Chú thích ảnh

Cổng bình chọn của Innovative Choice Awards (ICA) thuộc khuôn khổ Better Choice Awards (BCA) đã chính thức khép lại vào 0h ngày 22/9. Sau nhiều tuần tranh tài sôi nổi, những thương hiệu chiến thắng cuối cùng cũng đã lộ diện, đánh dấu chặng đường bình chọn đầy kịch tính và chứng kiến những màn bứt phá trong những giờ khắc cuối.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiến hành rà soát và đánh giá một số hạng mục có dấu hiệu bất thường, nhằm loại bỏ triệt để những lượt bình chọn đến từ tài khoản nghi ngờ là spam. Điều này bảo đảm kết quả cuối cùng phản ánh đúng tinh thần công bằng, minh bạch và uy tín của giải thưởng.

***

Trong hạng mục Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng Bền vững, Do Green đã được vinh danh với giải pháp công nghệ khí hóa rác thải; thương hiệu đã về nhất với 11.200 lượt bình chọn. Đây là công nghệ độc quyền do Công ty TNHH Do Green phát triển, doanh nghiệp khởi nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là “doanh nghiệp khoa học công nghệ”.

Khí hóa rác thải được xem là bước tiến vượt bậc so với chôn lấp và đốt rác, khi chuyển toàn bộ rác đầu vào thành khí tổng hợp (syngas) để phát điện và than sinh học (biochar) có khả năng lưu giữ carbon lâu dài. Công nghệ này giảm phát thải CO₂ xuống chỉ 75 kg/tấn rác, thấp hơn hàng chục lần so với phương pháp hiện nay, đồng thời loại bỏ hoàn toàn tro bay độc hại và không phát sinh nước thải.

Nhà máy thực nghiệm công suất 100 tấn/ngày đã được thẩm định và chứng nhận đạt chuẩn khí thải EU và Nhật Bản, với dự án thương mại đầu tiên đang triển khai tại Hưng Yên. Không chỉ tạo giải pháp công nghệ xanh, Do Green còn góp phần giảm chi phí xử lý rác, mở ra nguồn thu từ tín chỉ carbon và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ bền vững.

*

Trong hạng mục Giải pháp Đột phá về Y tế Số & Chăm sóc Sức khỏe, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu đã xuất sắc giành chiến thắng với 10.907 lượt bình chọn. Ứng dụng được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, phòng ngừa, theo dõi và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Sổ sức khỏe điện tử là một nền tảng hỗ trợ người dùng theo dõi và chăm sóc sức khỏe chủ động. Ứng dụng cung cấp nhiều tính năng thiết thực như tự kiểm tra sức khỏe với bộ câu hỏi y khoa chuẩn, nhắc nhở uống thuốc, tra cứu và đặt mua thuốc, theo dõi các chỉ số y tế dưới dạng biểu đồ, cũng như tích hợp Sổ tiêm chủng điện tử. Người dùng còn có thể lưu giữ toa thuốc bằng công nghệ OCR, trò chuyện trực tuyến với đội ngũ y tế qua tính năng kết nối thời gian thực, đồng thời được AI hỗ trợ cá nhân hóa nội dung và gợi ý lịch tiêm vắc xin phù hợp.

Đến nay, ứng dụng đã thu hút hơn 2 triệu người dùng toàn quốc, với 92% đánh giá “dễ sử dụng” và 87% cảm thấy “an tâm hơn” khi theo dõi bệnh sử và lịch tiêm. Những kết quả này cho thấy Sổ sức khỏe điện tử không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

*

Trong hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số, Siêu ứng dụng BE đã xuất sắc giành chiến thắng với 17.842 lượt bình chọn. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của BE trong việc ứng dụng công nghệ để tối ưu vận tải, giảm ùn tắc, tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm di chuyển đô thị.

Thành công của BE bắt nguồn từ nền tảng công nghệ lõi với AI, dữ liệu lớn, GPS thời gian thực và điện toán đám mây. Hệ thống định tuyến thông minh cùng bản đồ số độc lập beMap giúp phân tích dữ liệu hàng trăm triệu chuyến đi, điều phối tài xế hiệu quả và rút ngắn hành trình. BE cũng tiên phong với mô hình “Di chuyển như một dịch vụ” (MaaS), tích hợp nhiều phương tiện từ xe công nghệ, taxi, buýt, đến vé tàu, vé máy bay và logistics trên một ứng dụng duy nhất.

BE hiện diện tại hơn 30 tỉnh thành, đạt 100 triệu lượt tải và phục vụ 10 triệu khách hàng thường xuyên. Ứng dụng không chỉ cải thiện thu nhập cho tài xế, tối ưu chi phí cho người dùng mà còn thúc đẩy giao thông xanh, an toàn và bền vững. Với tầm nhìn dài hạn, BE khẳng định vị thế một trong những siêu ứng dụng giao thông hàng đầu Việt Nam.

*

The Forum Education Vietnam với mô hình University Lecture Online và chatbot hỗ trợ học tiếng Anh đã xuất sắc giành giải Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên Nền tảng Số với 26.695 lượt bình chọn. Giải pháp này mang đến một phương pháp học tập đột phá, kết hợp lý thuyết chuyên sâu với thực hành không giới hạn.

Học viên được tiếp cận hơn 60 bài giảng chuyên đề miễn phí, bao quát nhiều lĩnh vực học thuật, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện và làm quen với môi trường đại học. Điểm nhấn của The Forum là tích hợp chatbot AI trên nền tảng Poe, ChatGPT và Gemini, hoạt động như trợ lý học tập 24/7, có khả năng chấm điểm IELTS, phản hồi kỹ năng viết, nói, đọc và hỗ trợ phát triển ý tưởng. Hệ thống áp dụng NLP và Machine Learning để tạo vòng lặp phản hồi liên tục, giúp học viên học mọi lúc, mọi nơi.

Hiệu quả được minh chứng rõ nét: tỷ lệ hoàn thành lộ trình học đạt 87%, 92% học viên đạt hoặc vượt mục tiêu band điểm với mức tăng trung bình 1.0 chỉ sau 3 tháng. Không chỉ tạo giá trị học tập, The Forum còn mở rộng tri thức đến cộng đồng thông qua các hoạt động miễn phí và định hướng phát triển sang nhiều chứng chỉ quốc tế khác.

*

Galaxy AI với 20.544 lượt bình chọn đã giành giải Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt. Được Samsung ra mắt lần đầu trên Galaxy S24 series đầu năm 2024, Galaxy AI nhanh chóng trở thành yếu tố định hình lại trải nghiệm smartphone. Chỉ sau hơn một năm, nền tảng này đã hiện diện trên hầu hết sản phẩm chủ lực của hãng, từ flagship, dòng FE cho đến tablet, với kế hoạch phủ sóng 400 triệu thiết bị vào cuối năm 2025.

Ngay từ đầu, Galaxy AI tập trung vào những tính năng giải quyết nhu cầu thiết thực như Live Translate và Interpreter, trong đó tiếng Việt là một trong 13 ngôn ngữ được hỗ trợ sớm nhất. Circle to Search, hợp tác cùng Google, mở ra cách tìm kiếm trực quan, còn Generative Edit đem AI vào chỉnh sửa hình ảnh. Trên Galaxy Tab S11 series, Galaxy AI tiếp tục mở rộng sang học tập và làm việc, hỗ trợ dịch tài liệu, tóm tắt văn bản, ghi chú bằng tiếng Việt.

Samsung không chỉ dùng AI để thu hút người dùng, mà biến Galaxy AI thành hạ tầng lõi với định hướng AI on-device, đảm bảo tốc độ và quyền riêng tư. Sự ưu tiên cho tiếng Việt cho thấy chiến lược bản địa hóa nghiêm túc, đưa Galaxy AI thành “bộ não chung” cho hệ sinh thái Galaxy và minh chứng rõ rệt cho tham vọng phổ cập trí tuệ nhân tạo đến mọi người dùng Việt.

*

Tại Better Choice Awards 2025, hạng mục Top 5 giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng và doanh nghiệp đã vinh danh năm thương hiệu xuất sắc, mỗi giải pháp đều giải quyết một nhu cầu thực tế cấp thiết với cách tiếp cận công nghệ độc đáo.

Dẫn đầu bình chọn với hơn 58.162 phiếu bình chọn, Nganhang.com của UB Group được xem là “trợ lý tài chính” toàn diện. Ra mắt tháng 6/2025, nền tảng này không chỉ cung cấp dữ liệu sản phẩm ngân hàng đầy đủ mà còn ứng dụng Big Data, eKYC, Chatbot và đặc biệt là mô hình Credit Scoring độc quyền. Nhờ đó, người dùng có thể tự đánh giá khả năng vay, được gợi ý sản phẩm phù hợp, còn ngân hàng thì tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng. Với mô hình freemium bền vững và tầm nhìn mở rộng ra Đông Nam Á, Nganhang.com tạo hệ sinh thái đa chiều kết nối cá nhân, chuyên gia và tổ chức.

Xếp thứ hai với gần 36.895 phiếu, Loca AI chinh phục người dùng nhờ giải pháp ngôn ngữ tối ưu cho tiếng Việt. Không chỉ dừng ở phần mềm dịch thuật, Loca AI còn phát triển loạt thiết bị như server thay thế cabin phiên dịch, loa AI song ngữ, kính dịch thông minh và loa đeo vai cho hướng dẫn viên. Nền tảng plug-and-play dễ triển khai, chi phí hợp lý và giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 70% chi phí hội nghị so với thuê phiên dịch truyền thống.

Đứng thứ ba, sở hữu 6.980 phiếu là CT UAV - thành viên CT Group. Họ gây ấn tượng với công nghệ máy bay không người lái làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị. Doanh nghiệp hướng đến tỷ lệ nội địa hóa 80-95% vào cuối 2025, cung cấp UAV phục vụ 16 lĩnh vực từ vận tải, nông nghiệp đến phòng cháy chữa cháy và an ninh biên giới. Với cột mốc xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, hệ thống 5 nhà máy và khu phức hợp 400 ha tại Tây Ninh, CT UAV đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành cường quốc UAV vào 2027.

Vị trí thứ tư với 6.047 phiếu thuộc về một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng thân thiết. Popplife (ROX Group) mang đến nền tảng Loyalty-as-a-Service, giải quyết hạn chế điểm thưởng nhỏ lẻ và dữ liệu phân tán. Với cơ chế Multi-Point Ledger, Popplife cho phép tích hợp và sử dụng điểm linh hoạt giữa nhiều thương hiệu, vừa tăng động lực tiêu dùng, vừa tối ưu chi phí và quản trị cho doanh nghiệp. Đây là hạ tầng xã hội mềm hướng tới việc kết nối hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Cuối cùng, Skindex Care đã khẳng định vị thế trong chăm sóc cá nhân, góp phần đa dạng hóa bức tranh đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng.

Năm giải pháp được vinh danh không chỉ phản ánh nỗ lực sáng tạo của doanh nghiệp Việt mà còn mở ra tiềm năng nhân rộng, mang lại giá trị thiết thực cho cá nhân, SME và SMB.

*

Thật bất ngờ, Ngân hàng HDBank đã bứt phá trong những phút cuối với 21.343 phiếu, giành giải Giải pháp Số Toàn diện cho Cộng đồng Việt. Thành công này đến từ chiến lược số hóa toàn diện với “Bộ Ba Nền tảng” gồm Di-HDBank, Di-HDBiz và Digital Core Thought Machine, tạo nên hệ sinh thái số liền mạch, phục vụ từ cá nhân đến doanh nghiệp.

Ứng dụng Di-HDBank trở thành “người bạn đồng hành” tài chính số cho khách hàng cá nhân. Với AI và Voice/Chatbot hỗ trợ tiếng Việt 24/7, ứng dụng mang lại trải nghiệm giao dịch, quản lý tài chính và tiêu dùng thuận tiện, hướng tới mô hình Super App. Trong khi đó, Di-HDBiz đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp về quản lý dòng tiền, thanh toán, vay vốn, bảo lãnh, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo như một “trợ lý doanh nghiệp” phân tích và gợi ý giải pháp tài chính.

Ở cấp độ hạ tầng, Digital Core Thought Machine giúp HDBank vận hành real-time, linh hoạt và an toàn, thay thế hệ thống lõi truyền thống. HDBank cũng áp dụng eKYC, cloud-native và chứng chỉ bảo mật quốc tế, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và minh bạch dữ liệu.

Từ đô thị tới vùng sâu vùng xa, HDBank phổ cập dịch vụ qua chính sách “0 phí”, ưu đãi tiết kiệm online, gắn liền với cam kết phát triển bền vững và tài chính toàn diện, khẳng định vai trò ngân hàng vì cộng đồng Việt.

*

Nền tảng dịch thuật Loca AI đã giành 18.398 phiếu, được vinh danh ở hạng mục Nền tảng AI “make in Vietnam” tiên phong. Ra mắt ngày 27/04/2025 tại Hà Nội với thông điệp “Dùng tiếng Việt đi khắp năm châu”, Loca AI nhanh chóng tạo dấu ấn như một giải pháp dịch thuật AI tiếng Việt đột phá, hướng đến cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Điểm khác biệt của Loca AI nằm ở khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt sâu sắc. Nền tảng được huấn luyện trên kho dữ liệu phong phú, bao gồm thành ngữ, tiếng lóng, biến thể vùng miền, nhờ đó cho ra bản dịch tự nhiên, gần gũi và chuẩn xác. Công nghệ học sâu và NLP tiên tiến cho phép Loca AI dịch nhanh, chính xác giữa tiếng Việt và hơn 100 ngôn ngữ, đồng thời hỗ trợ văn bản, âm thanh và hình ảnh.

Không chỉ dừng ở dịch thuật, Loca AI còn phát triển nhiều giải pháp sáng tạo như dịch trực tiếp trong họp trực tuyến, trợ lý AI du lịch, loa dịch AI, kính thông minh, hay tổng đài đa ngữ tự động cho doanh nghiệp. Các sản phẩm này giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả giao tiếp song ngữ và mở rộng cơ hội toàn cầu. Với hướng đi đó, Loca AI khẳng định vị thế nền tảng AI bản địa tiên phong, đồng thời góp phần đưa tiếng Việt vươn tầm quốc tế.

*

Giải thưởng Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh vinh danh 5 thương hiệu tiên phong: J&T Express, Do Green, Sailun Tire, Thiên Long với dòng sản phẩm Eco-Style và Panasonic. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu thúc đẩy giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, xây dựng chuỗi cung ứng xanh và lan tỏa mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam.

J&T Express ghi dấu ấn với chiến lược ESG toàn diện từ toàn cầu đến Việt Nam. Doanh nghiệp triển khai lộ trình Net Zero 2050 cùng mô hình 3R, phát triển logistics xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu lộ trình vận chuyển. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng 226.000 túi sinh thái, gần 10 triệu lượt tái sử dụng chỉ trong 7 tháng, thể hiện cam kết giảm phát thải cụ thể. Các hoạt động cộng đồng như trồng 15.000 cây tràm nội, xây dựng quỹ “J&T Care” càng khẳng định trách nhiệm xã hội sâu rộng.

Do Green tạo dấu ấn bằng công nghệ khí hóa rác thải độc quyền, chuyển hóa chất thải rắn thành syngas và biochar, không phát sinh nước rỉ rác hay tro xỉ độc hại. Công nghệ này đáp ứng chuẩn khí thải châu Âu và Nhật Bản, đồng thời có khả năng lưu giữ CO₂ vĩnh cửu, mở ra cơ chế tín chỉ carbon cho Việt Nam. Nhà máy Hưng Yên công suất 100 tấn/ngày đã chứng minh hiệu quả thực tiễn, vừa tạo việc làm, vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.

Sailun Tire khẳng định vị thế với ba nhà máy sản xuất lốp lớn nhất Đông Nam Á. Thương hiệu áp dụng chiến lược eco+, phát triển lốp dành cho xe điện, trở thành thương hiệu lốp xe thuần điện đứng đầu thị phần Việt Nam năm 2025. Trên trường quốc tế, Sailun lọt Top 10 thương hiệu lốp lớn nhất thế giới, vốn hóa 905 tỷ USD. Tại Việt Nam, thương hiệu này vừa tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động, vừa tích cực đóng góp xã hội, tiêu biểu là hỗ trợ đồng bào miền Bắc trong thiên tai.

Thiên Long với dòng sản phẩm Eco-Style đã biến phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu bền vững, trong đó có 35% bột cám trấu. Sản phẩm giảm 65% nhựa nguyên sinh, đạt chứng nhận ECO Label quốc tế. Hệ thống pin mặt trời giúp tiết kiệm điện và giảm 757 tấn CO₂ mỗi năm. Song song, các chương trình cộng đồng như “Tiếp sức mùa thi” hay “Chia sẻ cùng thầy cô” cho thấy tác động xã hội lan tỏa mạnh mẽ.

Panasonic tiếp tục được ghi nhận nhờ chiến lược phát triển bền vững toàn cầu, tập trung sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường. Các sáng kiến giảm phát thải, ứng dụng công nghệ tiết kiệm điện trong sản phẩm gia dụng đã góp phần lan tỏa ý thức tiêu dùng xanh tại Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, những thương hiệu này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần quan trọng đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững và phát thải ròng bằng “0”.

***

Kết quả bình chọn tại giải Innovative Choice Awards nói riêng và Better Choice Awards nói chung đã chính thức ngã ngũ, khép lại hành trình đua tranh đầy kịch tính giữa các thương hiệu. Những cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện và giờ đây, tất cả đều đang nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc được xướng danh trên sân khấu đêm gala trao giải, diễn ra vào ngày 3/10 tới đây.

Toàn bộ chi tiết về lễ trao giải, cùng những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình vinh danh các thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo, sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.