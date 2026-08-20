InnoEx 2026 - Diễn đàn đổi mới sáng tạo tầm cỡ của năm khai mạc: Quy tụ 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp, 70 quỹ đầu tư

Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững – InnoEx 2026 diễn ra từ 19-20/8 tại TP.HCM, với sự góp mặt của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup, cùng các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững – InnoEx 2026 chính thức khai mạc tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, mở đầu hai ngày quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, startup, viện – trường, cơ quan quản lý cùng các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “The Inflection Point – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention” – “Điểm uốn chiến lược – Khi những chuyển dịch toàn cầu thúc đẩy tái tạo mô hình kinh doanh” , InnoEx 2026 đặt doanh nghiệp trước một câu hỏi lớn: khi AI, dữ liệu, chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển dịch xanh và áp lực năng suất cùng lúc làm thay đổi luật chơi, đâu sẽ là nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh tiếp theo?

InnoEx 2026 dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt tham gia, 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, 300 đơn vị triển lãm, hơn 70 quỹ đầu tư cùng đại diện từ trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ . Sau ba năm phát triển, trọng tâm của InnoEx đang chuyển rõ hơn từ quy mô của một sự kiện sang năng lực tạo ra những kết nối và kết quả có thể tiếp tục sau sự kiện.

Khi lợi thế cạnh tranh không còn chỉ đến từ vốn, tài nguyên hay lao động giá thấp

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM , đặt InnoEx trong bối cảnh những chuyển dịch sâu sắc của kinh tế thế giới đang làm thay đổi mô hình sản xuất, phương thức quản trị và nền tảng cạnh tranh của các quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh: “ Chúng ta cần biến biến động thành cơ hội, biến công nghệ thành năng suất và biến ý tưởng thành giá trị. Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không thể tách rời, bởi đổi mới thiếu bền vững sẽ không tạo được thịnh vượng lâu dài, trong khi phát triển bền vững thiếu đổi mới sẽ không có đủ nguồn lực và giải pháp để thực hiện. Việt Nam đang chủ động nắm bắt thời cơ, với người dân và doanh nghiệp là trung tâm.”

Với TP.HCM, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi Thành phố bước vào không gian phát triển mới, kết nối các thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, logistics, cảng biển, khoa học và công nghệ. Cùng với dư địa tăng trưởng mới là yêu cầu cao hơn về quản trị, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng huy động, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành phố không chỉ nhìn InnoEx như một nơi tập hợp các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về kết quả. Ông Đặng Minh Thông đề nghị: “Trong tiến trình phát triển mới của Thành phố, InnoEx có vai trò rất thiết thực, là điểm gặp gỡ giữa nhu cầu thị trường, giải pháp công nghệ, nguồn vốn và tri thức quốc tế. Thành phố kỳ vọng InnoEx sẽ không chỉ là nơi thảo luận về những xu hướng của tương lai, mà trở thành nơi khởi đầu cho những quyết định, hợp tác và giải pháp mới; góp phần đưa ý tưởng đến sản phẩm, đưa công nghệ vào thực tiễn và tạo ra những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội.”

Ba năm, hơn 3.750 kết nối kinh doanh – công nghệ và 600 lượt kết nối đầu tư

Giai đoạn 2023–2025 cho thấy InnoEx đã vượt khỏi quy mô của một chương trình hội nghị đơn thuần.

Theo số liệu được công bố, trong ba năm, InnoEx ghi nhận hơn 80.000 lượt khách , với sự tham gia của 267 doanh nghiệp quốc tế từ mạng lưới hơn 60 quốc gia .

InnoEx đã tạo ra 3.750 lượt kết nối kinh doanh – công nghệ , giới thiệu 750 doanh nghiệp có mô hình đổi mới hoặc sản phẩm công nghệ , đồng thời thực hiện hơn 600 lượt kết nối đầu tư với sự tham gia của 97 quỹ đầu tư . Hệ sinh thái chuyên môn cũng quy tụ 489 diễn giả và giám khảo.

Ở chiều truyền thông, các hoạt động của InnoEx trong giai đoạn này ghi nhận hơn 200 triệu lượt tiếp cận , cùng mạng lưới truyền thông ngoài trời trên hơn 16.000 màn hình LED và LCD.

Những con số này không chỉ phản ánh khả năng tập hợp cộng đồng mà còn cho thấy một hạ tầng kết nối đã bắt đầu hình thành giữa doanh nghiệp, công nghệ, vốn đầu tư và mạng lưới quốc tế.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch InnoEx cho rằng thách thức của giai đoạn tiếp theo không còn là làm một sự kiện lớn hơn, mà là khiến những kết nối đã hình thành tạo ra giá trị sâu hơn.

Theo định hướng được công bố cho giai đoạn mới, InnoEx sẽ chuyển từ một sự kiện thường niên thành một nền tảng đổi mới sáng tạo; từ học hỏi kinh nghiệm quốc tế sang cùng các đối tác toàn cầu kiến tạo giải pháp; từ kết nối đơn thuần sang tạo ra những kết quả kinh doanh cụ thể; và từ xây dựng sự hiện diện trong khu vực sang phát triển mạng lưới đối tác toàn cầu. Đó cũng là lý do chủ đề “The Inflection Point” không chỉ nói về một thời điểm thay đổi của doanh nghiệp, mà đồng thời phản ánh chính bước phát triển tiếp theo của InnoEx.

Nếu trong ba năm đầu, nền tảng tập trung mở rộng cộng đồng và tạo các điểm gặp, giai đoạn mới đặt trọng tâm vào khả năng cùng doanh nghiệp chuyển hóa xu hướng thành chiến lược, đưa giải pháp vào thực tiễn, huy động nguồn lực đa tầng và xây dựng năng lực nội tại từ mô hình, con người đến công nghệ và thị trường.

Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế: từ “gặp nhau tại InnoEx” đến cùng triển khai

Bước chuyển này còn được thể hiện qua việc mở rộng Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, nhằm đưa quan hệ giữa InnoEx và các đối tác vượt ra ngoài hai ngày diễn ra chương trình thường niên.

Tại lễ khai mạc, InnoEx dành một phần chương trình để ghi nhận các đối tác và công bố những thành viên mới của Liên minh. Qualcomm tiếp tục giữ vai trò Đối tác Chiến lược của InnoEx.

Ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Qualcomm Inc., cho rằng thế giới đang bước vào một “điểm uốn” công nghệ mới, tiếp nối hai cuộc hội tụ lớn trong ba thập kỷ qua: giữa máy tính cá nhân và Internet, sau đó là giữa công nghệ di động và năng lực điện toán cá nhân. Theo ông, điểm uốn tiếp theo chính là sự hội tụ của AI, năng lực điện toán và kết nối, đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với con người trên các thiết bị trong đời sống và sản xuất.

Có thể thấy, mạng lưới hợp tác của InnoEx hiện trải rộng từ công nghệ, đầu tư đến phát triển bền vững và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế. Các đối tác được ghi nhận trong hệ sinh thái gồm Qualcomm, Rabo Foundation, Lotte Ventures, AB InBev, NIPA – Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia Hàn Quốc, UNDP, SNV ,...cùng nhiều tổ chức và hệ sinh thái đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và các thị trường khác.

Điểm đáng chú ý là nhiều quan hệ hợp tác đã đi vào các chương trình cụ thể thay vì dừng ở hiện diện thương hiệu. Qualcomm gắn với Qualcomm Vietnam Innovation Challenge ; NIPA thúc đẩy các chương trình kết nối hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc – Việt Nam thông qua chương trình K AI Go Viet; UNDP tham gia chương trình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nhựa và chương trình dành cho Doanh nghiệp tạo tác động; các sáng kiến đổi mới xanh kết nối doanh nghiệp, startup, tài chính tác động và các tổ chức phát triển quốc tế thông qua Green Innovation Fellowship hợp tác với Rabo Foundation.

Với cách tiếp cận đó, Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế được kỳ vọng trở thành lớp kết nối xuyên suốt, nơi công nghệ, vốn, chuyên gia, thị trường và các chương trình hợp tác quốc tế có thể tiếp tục vận hành sau sự kiện.

Đó cũng chính là ý nghĩa của chuyển dịch từ “Learning from the World” – học hỏi từ thế giới sang “Co-creating with the World” – cùng thế giới kiến tạo được InnoEx xác lập cho giai đoạn mới.

Hai ngày InnoEx 2026: từ chiến lược đến giải pháp, vốn và thị trường

Trong hai ngày 19–20/8, InnoEx 2026 triển khai nhiều lớp hoạt động song song trên các sân khấu và không gian kết nối tại Thiskyhall Sala, dự kiến quy tụ hơn 60 diễn giả và chuyên gia trong nước, quốc tế tại các diễn đàn chính và chương trình hợp tác chuyên sâu, bên cạnh đội ngũ giám khảo, cố vấn của Startup Wheel và các chương trình đổi mới sáng tạo.

Ngày 19/8, sau lễ khai mạc, các vòng bán kết Startup Wheel và những hoạt động dành cho doanh nghiệp, đối tác tiếp tục diễn ra. Buổi chiều, InnoEx Business Innovation Forum - Diễn đàn Doanh nghiệp Đổi mới InnoEx 2026 tập trung vào chủ đề “The Advantage Reset – Reinvent or Defend?” – “Tái thiết lợi thế – Gia tốc mới hay quán tính cũ?” , đặt câu hỏi về nguồn lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2030.

Song song là Diễn đàn Đổi mới trên các ngành nghề với chủ đề: Operational Excellence – Run Faster, Cost Less - Vận hành xuất sắc: Nhanh hơn với chi phí thấp hơn đi sâu vào các bài toán AI, dữ liệu, tự động hóa, năng suất và tối ưu vận hành với các trường hợp thực tế từ doanh nghiệp.

Ngày 20/8 mở đầu với Green Innovation Summit 2026 , tập trung vào chuyển dịch xanh và những nguồn lợi thế cạnh tranh mới; đồng thời diễn ra chung kết Green Innovation Accelerator , hoạt động của Qualcomm Vietnam Innovation Challenge , Demo Day Chương trình đổi mới sáng tạo mảng Nhựa do UNDP, IBP và BSSC (hiện nay thuộc SIHUB) phối hợp, cùng phiên thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hàn Quốc – Việt Nam của NIPA. Buổi chiều là các vòng chung kết Startup Wheel dành cho startup Việt Nam và quốc tế trước lễ bế mạc InnoEx 2026.

Xuyên suốt hai ngày là triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo, các hoạt động startup pitch, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế.

InnoEx 2026 diễn ra trong hai ngày 19-20/8/2026 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, do IBP, InnoEx và Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA HCM) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM và Bộ Khoa học và Công Nghệ.