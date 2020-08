[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020 qua những con số

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020.

Theo GSO, với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

Sự quyết liệt này đã thúc đẩy tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8 và 8 tháng năm 2020 lần lượt tăng 45,4% và 30,4% so với cùng kì năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 5 năm (2016-2020).

Việc dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 tại Đà Nẵng và lây lan sang một số địa phương khác trên cả nước đã gây cản trở sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế.

Lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2020 có xu hướng giảm so với tháng trước; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 giảm so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng chỉ đạt mức tăng thấp nhất trong nhiều năm; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng cũng giảm so với cùng kỳ... là một số tín hiệu đáng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế trước Covid-19.

Tuy nhiên, song hành cùng khó khăn, nền kinh tế cũng vẫn xuất hiện những điểm sáng. Khu vực kinh tế trong nước có kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đều tăng so với cùng kì năm trước, xuất khẩu tăng cao 15,3%; nhập khẩu tăng 2,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu kỷ lục 11,9 tỷ USD.

Hay việc sau 8 tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng 27,9%, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 5,9% và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 1,9% cũng là một tính hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn.

Những thông tin đáng chú ý về hoạt động sản xuất nông nghiệp - công nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư và hoạt động bán lẻ - dịch vụ... được GSO thống kê trực quan, cụ thể qua Infographic dưới đây: