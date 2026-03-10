Hệ thống máy bay không người lái (UAV)
Chiến dịch tấn công Iran cũng chứng kiến lần đầu xuất hiện của hệ thống UAV chiến đấu chi phí thấp (LUCAS), máy bay không người lái tấn công một chiều do công ty SpektreWorks chế tạo, được thiết kế dựa trên mẫu UAV Shahed của Iran. Mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD, thể hiện xu hướng chuyển sang sử dụng các loại vũ khí giá rẻ, có thể tiêu hao hàng loạt.
Con số này thấp hơn rất nhiều so với MQ-9 Reaper, loại UAV cũng được triển khai trong chiến dịch và có chi phí sản xuất lên tới 40 triệu USD mỗi chiếc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã bắn hạ một chiếc Reaper vào ngày 1/3.
Trinh sát và tác chiến điện tử
Theo các nguồn tin địa phương, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đã được phát hiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập. Những máy bay này có nhiệm vụ gây nhiễu radar, hệ thống liên lạc và hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương.
Máy bay tuần tra P-8A Poseidon cũng được triển khai để thực hiện nhiệm vụ giám sát và trinh sát trên biển cũng như trên đất liền. Dữ liệu đường bay cho thấy loại máy bay này thường xuyên bay vòng quanh eo biển Hormuz.
Tháng trước, Không quân Mỹ cũng triển khai máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS tới Trung Đông, giúp cung cấp nhận thức chiến trường theo thời gian thực.
Các máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ – gồm các biến thể Cobra Ball và Rivet Joint – cũng thực hiện các nhiệm vụ thu thập tình báo từ các căn cứ tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhằm theo dõi các vụ phóng tên lửa, hệ thống radar và thông tin liên lạc của Iran.