[Infographic] Chi tiết vùng phát thải thấp ở TPHCM dự kiến cấm đăng ký xe xăng từ 2026

Linh Anh |

Theo nội dung đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) xây dựng, năm 2026, TPHCM sẽ thí điểm lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố.

- Ảnh 1.

Nội dung: Hữu Huy. Đồ hoạ: Linh Anh

