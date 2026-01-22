Theo một tuyên bố từ Cơ quan Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Indonesia sẽ không nhận được nguyên mẫu máy bay chiến đấu KF-21 Boramae do những thay đổi đáng kể trong thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Quyết định này xuất phát từ việc Indonesia giảm đóng góp tài chính vào chương trình và những tranh chấp kéo dài tích lũy trong vài năm qua.

Những điều khoản sửa đổi dẫn đến việc giảm đóng góp của Jakarta và loại bỏ một số quyền lợi.

Tháng 6 năm 2025, Seoul và Jakarta đã đàm phán lại điều khoản của dự án chung.

Indonesia ban đầu chịu trách nhiệm đóng góp 1,6 nghìn tỷ won nhưng thực tế chỉ cung cấp 600 tỷ won, trong đó Chính phủ Indonesia đã giao 500 tỷ won vào năm ngoái.

Do nghĩa vụ tài chính giảm sút, Indonesia đã mất các quyền đã được thỏa thuận trước đó, bao gồm cả việc nhận nguyên mẫu KF-21 005, vốn dự kiến sẽ được giao cho Không quân Indonesia để thử nghiệm bay và tích hợp vũ khí.

Sự tham gia của Jakarta vào chương trình KF-21 gặp phải nhiều vấn đề như việc trì hoãn thanh toán nhiều lần, buộc Hàn Quốc phải gánh thêm chi phí, cũng như cáo buộc âm mưu gián điệp và chiếm đoạt sở hữu trí tuệ do các thành viên phái đoàn Indonesia thực hiện.

Những sự việc này đã làm gia tăng áp lực chính trị và kỹ thuật, buộc phải xem xét lại vai trò của quốc gia này trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4,5.

Việc hủy bỏ đơn đặt hàng nguyên mẫu máy bay chiến đấu Boramae được coi là một đòn giáng mạnh vào Không quân Indonesia, vốn hy vọng sử dụng chiếc KF-21 005 để đẩy nhanh quá trình huấn luyện phi công, phát triển học thuyết tác chiến và tích hợp các loại vũ khí trong và ngoài nước.

Theo điều khoản mới, Indonesia vẫn tham gia chương trình, nhưng sẽ bị hạn chế quyền tiếp cận công nghệ, nguyên mẫu và các giai đoạn phát triển quan trọng.

Hiện tại, Hàn Quốc đang vận hành 6 mẫu thử KF-21 Boramae, chúng đang trải qua quá trình thử nghiệm bay, đánh giá cảm biến và tích hợp tên lửa không đối không. Seoul đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2026 và đạt khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2028.

Máy bay chiến đấu đa năng KF-21 Boramae của Hàn Quốc.

Như đã đưa tin trước đó, theo thỏa thuận ban đầu được hai nước ký kết năm 2015, Indonesia cam kết chi trả 20% tổng chi phí phát triển máy bay chiến đấu, ước tính khoảng 8,1 nghìn tỷ won (5,99 tỷ USD), đến năm 2026.

Chính phủ Hàn Quốc cam kết chi trả 60% chi phí, và Tập đoàn KAI sẽ chịu trách nhiệm 20% còn lại. Đổi lại khoản đầu tư này, Indonesia sẽ nhận được 1 nguyên mẫu, quyền tiếp cận các công nghệ và bí quyết đã được phát triển, và cũng có thể mua tối đa 48 tiêm kích.

Tổng cộng, Indonesia dự kiến đóng góp khoảng 1,6 nghìn tỷ won. Tuy nhiên vì nhiều lý do, việc thanh toán không đều đặn và đôi khi bị tạm dừng.

Vào tháng 5 năm 2024, Jakarta đã khởi xướng những cuộc thảo luận về việc giảm phần đóng góp tài chính của mình xuống còn 600 tỷ won và giảm tương ứng mức độ chuyển giao công nghệ.

Trước đó, vào tháng 1 năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đã bắt giữ các nhân viên người Indonesia khi họ đang cố gắng lấy trộm một số ổ USB chứa dữ liệu mật về tiêm kích KF-21 từ cơ sở Sacheon của họ.

Hàn Quốc và Indonesia cuối cùng đã nhất trí giảm cổ phần của Jakarta trong dự án phát triển máy bay chiến đấu KF-21 xuống còn 600 tỷ won (443 triệu USD) vào tháng 6 năm 2025.