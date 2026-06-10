Impact Show quy tụ nhiều nghệ sĩ Rock Việt

"Impact Show không đơn thuần là một chuỗi liveshow, đó là một tuyên ngôn về sự bền bỉ, tính tiếp nối và sức sống mãnh liệt của nhạc Rock tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Nguyễn Đức Lộc – trưởng ban nhạc Đông Đô chia sẻ.

Ra đời từ tháng 3/2026, chuỗi sự kiện âm nhạc Impact Show đang dần trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng yêu nhạc Rock tại Hà Nội. Chương trình được đồng khởi xướng bởi các ban nhạc Đông Đô, Đại Bàng Trắng... với mục tiêu tạo dựng một không gian biểu diễn dành riêng cho nghệ sĩ Rock độc lập, nơi tinh thần sáng tạo và thử nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Ban nhạc Đông Đô.

Trong bối cảnh Rock Việt có nhiều chuyển biến về mô hình biểu diễn, từ các sân khấu đại nhạc hội sang những không gian mang tính trải nghiệm, ban tổ chức cho rằng cộng đồng nghệ sĩ độc lập đang cần thêm những "điểm chạm" để giới thiệu các sáng tác mới và kết nối với khán giả. Từ nhu cầu đó, Impact Show được hình thành như một sân chơi mở, không phân biệt thể loại, thế hệ hay thời gian hoạt động của các ban nhạc.

Theo đại diện ban tổ chức, điểm khác biệt của chương trình nằm ở yếu tố "thử nghiệm". Thay vì chỉ biểu diễn những ca khúc quen thuộc, các nghệ sĩ được khuyến khích mang đến các sáng tác mới, những bản phối phá cách hoặc các thử nghiệm âm thanh chưa từng công bố. Mục tiêu của chương trình là tạo môi trường để nghệ sĩ được giữ nguyên bản sắc sáng tạo mà không chịu nhiều áp lực thương mại.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, Impact Show đã quy tụ nhiều gương mặt thuộc các thế hệ Rock khác nhau. Bên cạnh những ban nhạc kỳ cựu, chương trình còn có sự góp mặt của các nhóm trẻ như Moonveil, LanMan, Tai-Hoa… góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của nhiều dòng nhạc Rock, từ Grunge, Alternative Rock, Punk Rock đến Heavy Metal hay Power Metal.

Ban nhạc Moonveil.

Ban nhạc Tai-Hoa.

Theo kế hoạch, Impact Show III sẽ diễn ra lúc 20h ngày 13/6 tại HUB Venue (277 Quan Hoa, Hà Nội). Đêm diễn được kỳ vọng mang đến trải nghiệm âm nhạc đa dạng cho khán giả, với sự đan xen giữa những giai điệu nội tâm, phóng khoáng của Alternative Rock, nguồn năng lượng bùng nổ của Punk Rock và chất mạnh mẽ, giàu kỹ thuật của Heavy Metal.

Chia sẻ về định hướng của chương trình, anh Nguyễn Đức Lộc – trưởng ban nhạc Đông Đô, thành viên ban tổ chức – cho biết một trong những rào cản lớn nhất với nghệ sĩ Rock độc lập hiện nay là thiếu sân khấu dành cho các sáng tác cá nhân.

Nhiều sân khấu thương mại thường ưu tiên các bản cover quen thuộc để đảm bảo doanh thu. Trong khi đó, nghệ sĩ Rock lại rất cần không gian để kể câu chuyện và thể hiện cá tính âm nhạc của riêng mình.

"Impact Show không đơn thuần là một chuỗi liveshow, đó là một tuyên ngôn về sự bền bỉ, tính tiếp nối và sức sống mãnh liệt của nhạc Rock tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Với sự dẫn dắt của các ban nhạc gạo cội cùng sự đồng lòng của thế hệ nghệ sĩ trẻ, phong trào hứa hẹn sẽ còn tiến xa, mang âm nhạc nguyên bản chạm đến trái tim của hàng vạn khán giả trẻ" anh Lộc nói.

Trong thời gian tới, ban tổ chức dự kiến mở rộng kết nối với các câu lạc bộ Rock tại nhiều tỉnh, thành nhằm lan tỏa mô hình này đến cộng đồng yêu nhạc trên cả nước.