Trong một cáo trạng do Phó Công tố viên Mame Mandiaye Niang ký, các công tố viên ICC cáo buộc ông Duterte phải chịu trách nhiệm về hàng chục vụ sát hại được cho là đã xảy ra trong giai đoạn 2013 - 2018.

Ông Duterte bị truy tố với 3 tội danh "tội ác chống loài người", liên quan đến cái chết của 78 người trong chiến dịch chống ma túy bất hợp pháp khi ông còn là Thị trưởng thành phố Davao và trong nhiệm kỳ Tổng thống Philippines. Theo các công tố viên ICC: "Số lượng nạn nhân thực sự trong giai đoạn bị truy tố còn lớn hơn nhiều, thể hiện qua phạm vi rộng của các đợt trấn áp ma túy".

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

Cáo buộc thứ nhất liên quan đến "tội ác chống lại loài người dưới hình thức giết người tại thành phố Davao", với 19 nạn nhân trong giai đoạn 2013 - 2016. Cáo buộc thứ hai buộc tội cựu Tổng thống Philippines với "tội ác chống lại loài người dưới hình thức giết người nhằm vào các 'mục tiêu giá trị cao' tại nhiều địa điểm trên khắp Philippines", liên quan đến 14 nạn nhân trong giai đoạn 2016 - 2017. Cáo buộc thứ ba liên quan đến "tội ác chống lại loài người dưới hình thức giết người và mưu sát trong các chiến dịch 'xóa sổ khu dân cư' tại nhiều địa điểm trên khắp Philippines", với 45 nạn nhân trong giai đoạn ông Duterte giữ chức Tổng thống từ năm 2016 - 2018.

Công tố viên ICC cáo buộc ông Duterte phải chịu trách nhiệm đối với 3 tội danh theo các hình thức "đồng phạm gián tiếp, ra lệnh và xúi giục, tiếp tay và dung túng".

Cáo trạng nêu: "Trong thời gian ông Duterte giữ chức Thị trưởng Davao, các vụ tấn công chủ yếu do lực lượng cảnh sát thành phố Davao và các tay súng đánh thuê ngoài lực lượng cảnh sát thực hiện, cùng hợp thành nhóm DDS (Đội tử thần Davao). Khi ông Duterte là Tổng thống, các vụ tấn công được tiến hành bởi Mạng lưới Quốc gia, chủ yếu là lực lượng thực thi pháp luật cùng các tay súng và cộng tác viên ngoài ngành cảnh sát dưới sự chỉ đạo và/hoặc kiểm soát của họ.

Các cáo buộc nhằm vào ông Duterte bắt nguồn từ chiến dịch chống người sử dụng và buôn bán ma túy kéo dài nhiều năm, mà theo các tổ chức nhân quyền, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Lệnh bắt giữ ông Duterte được ban hành ngày 7/3 bao với tội danh "tội ác chống lại loài người", liên quan đến 43 vụ giết người bị cáo buộc.

Theo kế hoạch, ông Duterte phải trình diện để nghe các cáo buộc, nhưng phiên tòa đã bị hoãn trong lúc chờ ICC đánh giá tình trạng sức khỏe bị cáo.

Nicholas Kaufman - luật sư của ông Duterte - cho biết thân chủ của mình không thể ra tòa "do suy giảm nhận thức ở nhiều lĩnh vực". Luật sư này đề nghị tòa hoãn vô thời hạn toàn bộ quy trình pháp lý trong vụ án.



Ông Duterte đang bị giam giữ tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague, Hà Lan. Ông luôn bác bỏ tính hợp pháp của vụ bắt giữ và gọi đây là hành động "bắt cóc".